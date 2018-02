Fans von Helene Fischer reagieren wütend auf neue Absage

Schlagersängerin Helene Fischer muss wegen Krankheit auch ihr Konzert am Freitagabend in der Mercedes Benz-Arena in Berlin absagen.

Wieder sagt Schlagerstar Helene Fischer ein Konzert in Berlin ab. In den sozialen Netzwerken kippt die Stimmung.

Berlin. Wieder fällt ein Konzert von Schlagerstar Helene Fischer in Berlin aus, wieder erfahren Ticketinhaber nur wenige Stunden vor dem geplanten Beginn von der Absage. Viele Fans reagieren enttäuscht. Überwog bei der Absage der ersten beiden Berlin-Konzerte noch Verständnis und Sorge um die Gesundheit des Mega-Stars, wird der Ton in den sozialen Netzwerken am Freitag nun spürbar gereizter.

"Für mich und meine Begleitung eine organisatorische Enttäuschung. Hätte man nicht bereits gestern absagen können? Wir sind schon lange unterwegs", schreibt etwa Tobias M. Jennifer K. kommentiert: "Sehr ärgerlich für die Leute, die bereits schon angereist sind oder auch ein Zimmer gebucht haben."

In die gleiche Kerbe schlägt Jeanette S.: "Ich denke mal, man spürt schon einen Abend vorher, dass man gesundheitlich es nicht auf die Reihe bekommt." Und Blanka L. schreibt: " Da plant man einen Termin seit eineinhalb Jahren und nun das".

Tanja H. schreibt: "Ein Virus dauert nun mal. Ohne Tabletten 14 Tage und mit Tabletten 2 Wochen. Sie ist nicht seit gestern krank. Also denkt auch mal an die, die wirklich von weit her kommen." Und Selina schreibt: "Sagt doch direkt alle Termine ab und Helene kann sich richtig schön auskurieren!"

Die Sängerin leidet laut Mitteilung an einem "anhaltenden akuten Infekt". Zu einer ersten Absage von zwei Shows in Berlin war es am Dienstag gekommen. Inzwischen wurde Nachholtermine veröffentlicht.

Um die Konzertabsage von Helene Fischer geht es auch in unserem Podcast "Molle und Korn":

