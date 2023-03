1. Mai 2023 in Berlin: DGB-Demo - Alle Infos zur Demonstration der Gewerkschaften

Der Deutsche Gewerkschaftsbund veranstaltet am 1. Mai 2023 wieder eine Demo am Brandenburger Tor. Programm und Route in der Übersicht.

Besucher bei Demo und Mai-Fest des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) am 1. Mai am Brandenburger Tor.

Berlin. Es ist traditionell der Auftakt der Demos zum 1. Mai in Berlin: Am Vormittag des "Tags der Arbeit" rufen die Gewerkschaften zur Kundgebung am Brandenburger Tor auf. Schon vorher gibt es Zubringer-Veranstaltungen und Korsos, die in der Berliner Innenstadt für Einschränkungen im Verkehr sorgen können. Hier erfahren Sie Details zur DGB-Demo in Berlin, zum Ablauf und Zeitplan, zum Programm und zur Route.

Veranstaltung Demo des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) Ort Berlin-Mitte Datum Montag, 1. Mai 2023 Status Termin bestätigt Route noch nicht bekannt Teilnehmer

(2022) 7500

1. Mai 2023: DGB-Demo am Brandenburger Tor

Am 1. Mai findet in Berlin die traditionelle Mai-Demo des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) statt. 2023 steht die Veranstaltung unter dem Motto "Ungebrochen solidarisch". Dabei gibt es ein Bühnenprogramm und Live-Musik. Schon vorher kommt es zu Korsos von Motorrad- und Fahrradfahrern sowie Skatern, die im gesamten Stadtgebiet für erhebliche Verkehrseinschränkungen sorgen können. Im Vorjahr startete die DGB-Kundgebung um 12 Uhr vor dem Brandenburger Tor. Die detaillierte Route und das Programm für 2023 stehen noch nicht fest.

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey wurde am 1. Mai 2022 in Berlin bei ihrer Rede auf der DGB-Kundgebung am Brandenburger Tor mit einem Ei beworfen.

Foto: AFP

Im vergangenen Jahr war Franziska Giffey (SPD) bei ihrer Rede auf der DGB-Demo am Brandenburger Tor mit einem Ei beworfen worden. Ihr Bodyguard reagierte blitzschnell und schützte die damalige Regierende Bürgermeisterin mit einem Regenschirm. Geworfen worden war das Ei von Unterstützern des Volksentscheids Enteignungen, die Giffey damals vorwarfen, die Umsetzung des erfolgreichen Entscheids zu verschleppen.