Berlin: Walpurgisnacht - Demo gegen "Kotti-Wache" am Kottbusser Tor

Die Stimmung bei den Protesten gegen die Polizeiwache am Kottbusser Tor am Samstagnachmittag war friedlich.

Demonstranten haben am Samstagnachmittag am Kottbusser Tor ein Banner mit dem Schriftzug "Keine Polizeiwache am Kotti" aufgehängt.

Berlin. Vor dem 1. Mai sind für diesen Samstag in Berlin diverse Demonstrationen und Kundgebungen angemeldet, darunter ein Straßenfest linksradikaler Gruppen an der Rigaer Straße (15 Uhr), eine Demonstration linker Gruppen im Wedding (15 Uhr) und eine Demonstration gegen die geplante Polizeiwache am Kottbusser Tor in Kreuzberg (16 Uhr). Abends wollen Feministinnen am Mauerpark für die „Zerschlagung des Patriarchats“ demonstrieren (20 Uhr).

6000 Einsatzkräfte der Polizei sind an diesem Wochenende auf den Straßen. Die Berliner Polizei wird von Kräften der Bundespolizei und Beamten aus anderen Bundesländern unterstützt. Ingesamt werden bis zu 50.000 Teilnehmer bei Demonstrationen und Volksfesten erwartet.

Die Morgenpost berichtet über die Demos und Kundgebungen am Vorabend des Tags der Arbeit und am 1. Mai im Liveblog.

Demo gegen "Kotti-Wache" am Kottbusser Tor

Demonstranten haben am Samstagnachmittag am Kottbusser Tor ein Banner mit dem Schriftzug "Keine Polizeiwache am Kotti" aufgehängt.

Foto: Dennis Meischen

16.20 Uhr: Seit 16 Uhr demonstrieren circa 50 Teilnehmer gegen die geplante sogenannte Kotti-Wache am Kottbusser Tor in Kreuzberg und dem ihrer Meinung nach damit verbundenen „Racial Profiling“ der Berliner Polizei. Die Stimmung ist friedlich, es läuft Rap-Musik. Die Demonstranten wenden sich in Redebeiträgen gegen die Polizeiwache und gegen die angeblich rassistische Berliner Polizei. Am Kottbusser Tor werden T-Shirts gegen "Racial Profiling" verkauft. Die Teilnehmer sehen in der Polizeiwache eine einseitig gegen Migranten gerichtete Maßnahme. Redebeiträge werden auch in türkisch gehalten. Die Adalbertstrasse in Kreuzberg wurde für die Demonstration gesperrt.

Die Stimmung bei den Protesten gegen die Polizeiwache am Kottbusser Tor am Samstagnachmittag war friedlich.

Foto: Dennis Meischen

Hostel in Berlin-Mitte besetzt - Polizei verschafft sich Zugang

15.30 Uhr: An der Alten Schönhauser Straße in Mitte ist am Samstagmorgen ein leerstehendes Hostel besetzt worden.Behelmte Polizeikräfte haben sich mittlerweile Zugang zu dem Gebäude verschafft. Laut dem Twitter-Kanal der Aktivisten hat die Eigentümergesellschaft eine entsprechende Klage eingereicht. Dies wies ein Sprecher der Berliner Polizei jedoch zunächst zurück. Man habe einen Verantwortlichen des Eigentümers ausgemacht und sich über das weitere Vorgehen abgestimmt. „Die Einsatzleiterin hat beschlossen, gemeinsam mit dem Verantwortlichen eine Begehung des Gebäudes vorzunehmen, um sich einen Überblick zu verschaffen.“ Die Zahl der Einsatzkräfte um das Gebäude wurde von anfänglich 30 auf 60 aufgestockt. Alle Details zur Besetzung des Hostels in Mitte lesen Sie hier.

1. Mai in Berlin: Die wichtigsten Demos und ihre Routen im Überblick

Foto: Babette Ackermann Reiche / bm infografik

Grafik vergrößern

1. Mai in Berlin - lesen Sie auch: