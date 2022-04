Aktivisten besetzen leerstehendes Hotel in Mitte

Mehrere Personen halten derzeit ein leerstehendes Hotel in Mitte besetzt. Sie fordern mehr Platz für Geflüchtete in Berlin.

Berlin. Aktivisten haben am Sonnabendvormittag ein leerstehendes Hotel an der Neuen Schönhauser Straße in Mitte besetzt. Aus den Fenstern hängen Transparente mit Aufschriften wie „Wohnraum für alle, statt Cappuccino für 5€“ oder „Open all borders“ („Öffnet alle Grenzen“).

Das Hotel der Kette „Wombat“ steht seit 2019 leer, „während Tausende Menschen in miesen Massenunterkünften leben müssen“, heißt es auf einem offenbar eigens für die Aktion gegründeten Twitter-Kanal. Dieser sei seit des Angriffs Russlands auf die Ukraine nötig.

"Unser Wunsch ist es dieses Haus wieder mit Leben zu füllen und zwar mit Menschen, die auf eine menschenwürdige Unterkunft angewiesen sind und nicht mit Touris." #hotelstohousing #b3004 pic.twitter.com/7kfk0vh23V — Hotels To Housing (@hotelstohousing) April 30, 2022

Die Besetzung begann gegen 10 Uhr, knapp eine halbe Stunde später rückte die Berliner Polizei an. Man sei derzeit mit rund 30 Kräften vor Ort, sagte ein Sprecher. „Wir gehen aktuell davon aus, dass möglicherweise eine kleine einstellige Anzahl von Personen in das Gebäude eingedrungen sein könnten.“

Hotel besetzt: Polizei will Kontakt mit Eigentümer aufnehmen

Akuter Handlungsbedarf bestehe aber noch nicht. Die Polizei versucht derzeit, mit dem Eigentümer des Gebäudes Kontakt aufzunehmen, „um ein gemeinsames Vorgehen abzustimmen“, so der Sprecher weiter. Erst wenn dieser Anzeige wegen Hausfriedensbruchs stelle und schriftlich ein Räumungsbegehren einreiche, werde man entsprechend handeln. Das Gebäude soll einer spanischen Hotelkette gehören.

Vor dem Gebäude haben sich derweil mehrere Menschen zusammengefunden, um ihre Unterstützung für die Aktion deutlich zu machen. Auf mehreren Twitterkanälen aus dem linksautonomen Spektrum kursieren Aufrufe, sich anzuschließen und zu dem Hotel zu kommen. Dies habe man im Blick, so der Polizeisprecher.