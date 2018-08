Buchtipp: "Radikal menschlich" von Ilja Grzeskowitz stößt bildstark und motivierend Veränderungen an

Berlin. Wer im beruflichen Kontext von Change Management spricht, denkt an die Veränderung der Organisation, im besten Fall an einen grundlegenden, kulturellen Wandel. Doch die schönen Konzepte scheitern, wenn sich Denken und Haltung der beteiligten Menschen nicht verändern.

Ilja Grzeskowitz konzentriert sich daher in seinem neunten Buch „Radikal menschlich“ (Gabal Verlag, 223 S., 22,90 Euro) auf den „Erfolgsfaktor Persönlichkeit in Zeiten der Veränderung“. So lautet der Untertitel.

Seine Botschaft: „Der persönliche Umgang mit Veränderung ist die Schlüsselkompetenz der Zukunft.“ Weil unser (Arbeits-)Leben zunehmend von Unsicherheit und Wandel geprägt sein werde, könne der Einzelne sich nur auf seine eigenen Kompetenzen und Erfahrungen verlassen.

Wichtig sei, die individuelle Persönlichkeit gezielt weiterzuentwickeln. In drei Teilen leitet der Wahlberliner systematisch dazu an. Er erklärt, was uns antreibt, warum niemand als Einzelkämpfer bestehen kann und warum Mitarbeiterorientierung wichtiger ist als der Kundenfokus.

Und abschließend dreht sich alles ums „Machen“, um Werkzeuge und Umsetzungspläne.

Mit dem Lesen beginnt die Veränderung

„Radikal menschlich“ von Ilja Grzeskowitz.

Foto: Gabal Verlag

Grzeskowitz verdient sein Geld vor allem als Motivationsredner und Change-Berater. Das ist in jeder Zeile seines Buchs zu spüren. Seine Sprache ist bildstark, klar und erfrischend. Es macht Freude, seinen Gedanken zu folgen und sich zugleich selbst auf den Prüfstand zu stellen.

Wer dieses Buch einfach zur Seite legt und nichts verändert, dem ist nicht mehr zu helfen. Einfach anfangen, nicht auf den perfekten Moment warten, sich Fehler erlauben, innerhalb von sieben Sekunden körperlich ins Handeln kommen, fokussiert und präsent sein – das sind an sich alles bekannte Ansätze.

Doch Grzeskowitz bündelt sie klug und motivierend. Dass dabei harte Arbeit zwingend erforderlich ist, betont er mit seiner Formel: Erfolg = Klarheit + Fokus + Fleiß. In diesem Sinne: Mit dem fleißig-fokussierten Lesen dieses Buchs beginnt die persönliche Veränderung.