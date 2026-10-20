Wer einen Brief verschicken möchte, muss sich voraussichtlich auf höhere Kosten einstellen. Die Deutsche Post plant, das Porto für einen Standardbrief Anfang 2027 um 20 Cent auf 1,15 Euro anzuheben. Es wäre der größte Porto-Anstieg für diese Briefart in der Geschichte der Deutschen Post. Auch andere Briefsendungen sollen teurer werden. Für die geplante Erhöhung fehlt noch die Zustimmung der Bundesnetzagentur.

Auch Postkarten und andere Briefe werden teurer

Neben dem Standardbrief sollen auch Postkarten sowie Kompakt-, Groß- und Maxibriefe mehr kosten. Beim Kompaktbrief plant die Post eine Erhöhung um 15 Cent auf 1,25 Euro. Das entspricht einem Anstieg von 13,64 Prozent.

Die Bundesnetzagentur hatte vergangene Woche einen sogenannten Preiserhöhungsspielraum vorgeschlagen. Demnach dürfen die Einnahmen aus dem Briefversand in den Jahren 2027 und 2028 um insgesamt 20,35 Prozent steigen. Grundlage dafür ist eine Prognose der Behörde, wie viele Briefe in diesem Zeitraum verschickt werden. Innerhalb dieses Rahmens kann die Post selbst festlegen, wie stark sie die Preise für die einzelnen Briefarten anhebt. Beim Standardbrief liegt die geplante Erhöhung bei 21,05 Prozent.

Post begründet höhere Preise mit steigenden Kosten

Die Deutsche Post begründet den Schritt mit sinkenden Briefmengen und steigenden Kosten. „Die Briefmengen sinken seit Jahren deutlich, während die Personal-, Energie- und Sachkosten steigen“, sagte Nikola Hagleitner, Vorstandsmitglied des Logistikkonzerns DHL und zuständig für Post und Paket Deutschland.

Gleichzeitig müsse das Unternehmen weiterhin ein flächendeckendes Netz aus Briefkästen und Filialen in ganz Deutschland vorhalten. Wenn immer weniger Briefe über diese Infrastruktur liefen, stiegen die Kosten pro Brief zwangsläufig, erklärte Hagleitner. Zudem investiere die Post nach eigenen Angaben jährlich rund eine Milliarde Euro in ihr Post- und Paketnetz, unter anderem in Elektrofahrzeuge und Automaten.

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Die Post verwies außerdem darauf, dass das Porto für einen Standardbrief in Deutschland im internationalen Vergleich niedrig sei. Der europäische Durchschnitt liege bei 1,52 Euro pro Standardbrief.

mit dpa