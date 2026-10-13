Für viele McDonald’s-Fans gehört er zu den Klassikern auf der Speisekarte: der McRib mit Schweinefleisch-Patty, Zwiebeln, Gurken und Barbecue-Soße. Doch damit ist bald Schluss. Die Fast-Food-Kette nimmt den Burger aus ihrem deutschen Sortiment. Noch bis zum 27. Oktober können Kundinnen und Kunden ihn bestellen. Danach verschwindet er nach 37 Jahren aus dem Angebot.

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Die Nachricht verkündete McDonald’s in einem Newsletter. Warum der Konzern den beliebten Burger aus dem Programm nimmt, teilte das Unternehmen zunächst nicht mit.

McRib: Auch Markus Söder schwört auf den Burger

Der beliebte McDonald’s-Burger hatte auch prominente Fans. Da zeigt ein älterer Beitrag des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) auf X. Im Dezember 2024 berichtete er von einem Besuch beim Deutschland-Chef von McDonald’s. Dabei gab Söder auch einen Einblick in seine Fast-Food-Vorlieben: „Gebe zu: #söderisst auch gerne Fast Food. Schon seit jungen Jahren – am liebsten McRib oder Big Mac mit Pommes und Mayo.“

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Unternehmensbesuch bei einem Gastro-Riesen: War beim Deutschland-Chef von @McDonaldsDENews – einem sehr großen Arbeitgeber in der #Gastro und mit dem Deutschland-Headquarter in #München. Wir sind an der Seite all unserer Gastronomiebetriebe und wollen Arbeitsplätze sichern. Bei… pic.twitter.com/cMiEzaREl7 — Markus Söder (@Markus_Soeder) 3. Dezember 2024

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Söder nutzte den Besuch damals auch, um die Bedeutung der Gastronomie als Arbeitgeber hervorzuheben. Er sprach sich dafür aus, Gastronomiebetriebe zu unterstützen und Arbeitsplätze zu sichern. Eine Reaktion Söders auf das nun angekündigte Aus des McRib ist bislang nicht bekannt.

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McRib war in Deutschland seit 1989 erhältlich

Der McRib gehört zu den ungewöhnlicheren Burgern im Sortiment des US-Konzerns. Statt eines klassischen Rindfleisch-Pattys besteht er aus einem geformten Schweinefleisch-Patty, dazu kommen Zwiebeln, Gurken und Barbecue-Soße. In Deutschland wurde er seit 1989 durchgehend angeboten – anders als in vielen anderen Ländern, in denen er nur zeitweise auf der Speisekarte stand.

Das Ende des Dauerangebots muss allerdings nicht bedeuten, dass der Burger für immer verschwindet. In zahlreichen Ländern kehrte der McRib nach seinem Rückzug aus dem regulären Sortiment immer wieder als zeitlich begrenzte Aktion zurück. Ob McDonald’s ihn auch in Deutschland zu einem späteren Zeitpunkt wieder anbietet, ist bislang offen.

McDonald’s bringt den McRib Sweet Heat

Ganz ohne Alternative müssen Fans vorerst nicht auskommen. McDonald’s kündigte für Deutschland den McRib Sweet Heat an. Der Nachfolger setzt ebenfalls auf das Schweinefleisch-Patty, wird aber mit einer süß-scharfen Chilisauce serviert.

Auch diese Variante soll nur für begrenzte Zeit erhältlich sein. Ob sie den klassischen McRib dauerhaft ersetzen kann, bleibt abzuwarten. Gründe für den Wechsel und Angaben dazu, ob der neue Burger langfristig Teil des Sortiments werden könnte, nannte das Unternehmen zunächst nicht.

mkx