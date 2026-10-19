Der Einbau einer Wärmepumpe kann sich selbst in einem schlecht gedämmten Einfamilienhaus nach wenigen Jahren finanziell lohnen. Das geht aus einer neuen Modellrechnung der Umweltorganisation WWF hervor, die dieser Redaktion vorab vorlag.

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Demnach rentiere sich eine Wärmepumpe in Kombination mit einer Photovoltaikanlage und bei maximaler staatlicher Förderung bereits nach vier Jahren gegenüber einer neuen Gasheizung. Aber auch ohne Photovoltaik könne die Wärmepumpe langfristig günstiger sein, heißt es in der von der Prognos AG im Auftrag des WWF erstellten Analyse.

Wärmepumpe schlägt Gasheizung langfristig bei Gesamtkosten

Für die Berechnung verglichen die Experten die Anschaffungs- und Betriebskosten einer neuen Gasheizung mit denen einer Luft-Wasser-Wärmepumpe. Als Grundlage diente ein teilsaniertes Einfamilienhaus der Energieeffizienzklasse F. Für die Wärmepumpe gehen die Experten von Anschaffungskosten in Höhe von rund 43.000 Euro einschließlich zusätzlicher Umfeldmaßnahmen aus, für eine neue Gasheizung wurde mit insgesamt 18.000 Euro Investitionskosten gerechnet.

Für die Wärmepumpe waren zunächst maximal 28.000 Euro förderfähig. Für die Gasheizung ist keine staatliche Förderung vorgesehen. Eine optionale Photovoltaikanlage kalkulierten die Experten mit weiteren rund 10.100 Euro. Bei Gasheizungen berücksichtigt die Modellrechnung zudem die ab 2029 schrittweise steigende Beimischung von Biomethan sowie höhere Gasnetzentgelte und CO ₂ ‑Preise. Die höheren Kosten für den Gasbetrieb tragen dazu bei, dass die Wärmepumpe langfristig günstiger abschneidet.

Über einen Zeitraum von 15 Jahren kommt die Wärmepumpe demnach bei einer Investition im Oktober 2026 in allen untersuchten Fördervarianten günstiger weg. Ohne Einkommensbonus beträgt die Ersparnis gegenüber Gas demnach rund 4300 Euro ohne Photovoltaik und rund 6200 Euro mit einer Solaranlage. Bei einem Einkommensbonus von 40 Prozent steigt der Kostenvorteil auf rund 13.800 beziehungsweise 15.700 Euro.

Förderung für Wärmepumpen sinkt ab 2026

Zugleich warnen die Autoren vor finanziellen Nachteilen, wenn Hauseigentümer den Heizungstausch aufschieben. Die Förderung für Wärmepumpen sinkt schrittweise. Wer erst im August 2028 investiert, muss laut WWF je nach Förderquote mit einem um 4600 bis 5380 Euro geringeren Kostenvorteil rechnen als bei einem Einbau im Oktober 2026. Ab August 2028 entfällt der Klimageschwindigkeitsbonus vollständig. Wie stark sich die Wirtschaftlichkeit dadurch verschlechtert, hängt von der Förderhöhe und dem Einsatz einer Photovoltaikanlage ab. Bei einem späteren Einbau ohne Einkommensbonus und ohne Photovoltaik entstehen laut Modellrechnung über 15 Jahre sogar Mehrkosten von rund 800 Euro gegenüber einer neuen Gasheizung.

Die Analyse berücksichtigt die seit Juli 2026 geltenden Änderungen der Bundesförderung für effiziente Gebäude. Die Förderung orientiert sich stärker am Einkommen und an der Haushaltssituation. Zudem sinken die maximal anrechenbaren Investitionskosten. Umso wichtiger sei es, die Förderung langfristig im Bundeshaushalt abzusichern, sagte WWF-Gebäudeexperte Sebastian Breer. „Wer heute klimafreundlich handelt, handelt auch wirtschaftlich vernünftig“, betonte er. Der Heizungstausch verringere zudem die Abhängigkeit von fossilen Energieimporten und damit von geopolitischen Krisen. Die höheren anfänglichen Investitionskosten einer Wärmepumpe blieben nach Einschätzung der Umweltorganisation jedoch eine Hürde.

Der WWF betont zudem, dass die Ergebnisse nicht pauschal auf jedes Gebäude übertragbar seien. Die Wirtschaftlichkeit hänge unter anderem vom Zustand des Hauses, dem Energiebedarf, der konkreten Förderung und der Finanzierung ab. Auch denkbare Preissteigerungen bei fossilen Energien infolge weiter anhaltender oder neuer geopolitischer Krisen sind in der Modellrechnung nicht berücksichtigt. Die Organisation empfiehlt deshalb eine unabhängige Energieberatung, bevor Verbraucher die Entscheidung für ein neues Heizsystem treffen.