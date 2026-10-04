Deutsche Haushalte, die mit Pellets heizen, müssen sich weiterhin auf viel Dynamik einstellen: Die Tonnenpreise für Holzpellets bleiben nach wie vor unberechenbar. Momentan liegen die Preise auf einem hohen Niveau, doch sollte man das aktuelle Preisniveau widerwillig hinnehmen und noch vor der Heizperiode rechtzeitig den eigenen Vorrat auffüllen? Oder lohnt es sich, abzuwarten und auf sinkende Preise zu setzen? Wie viel eine Tonne Holzpellets heute am 4. Oktober kostet, lesen Sie hier.

Pelletspreise am 4. Oktober: Der aktuelle Preis pro Tonne

Im Gegensatz zu Gas, das die meisten Menschen über die Gasleitung beziehen, werden Pellets meist nach Hause geliefert. Man kauft also eine große Menge auf einmal – ähnlich wie bei Heizöl oder Scheitholz. Für Verbraucher lohnt sich daher ein Anbieter- und Preisvergleich, um zum idealen Zeitpunkt zuzuschlagen. Die Daten in der folgenden Tabelle beruhen auf den Angaben von „Heizpellets24“ und zeigen die Pelletspreise je Tonne (lose Ware). Die Tabelle wird regelmäßig aktualisiert.

Datum Pelletspreise pro Tonne Pelletspreise vom 28. September 434,93 Euro Pelletspreise vom 29. September 435,89 Euro Pelletspreise vom 30. September 437,12 Euro Pelletspreise vom 1. Oktober 437,27 Euro Pelletspreise vom 2. Oktober 437,52 Euro Pelletspreise vom 3. Oktober 437,49 Euro Pelletspreise vom 4. Oktober 437,49 Euro

Der Blick zurück: Die Pelletspreise bis zum 25. September

Pelletspreise aktuell: Wann gibt es gute Angebote?

Die Frage, ob man jetzt Pellets kaufen oder besser abwarten sollte, sollte man nicht allein vom Preis abhängig machen. Grundsätzlich gilt: Wer keine oder bloß noch wenige Pellets auf Vorrat hat, sollte handeln und zumindest eine kleine Menge kaufen. Eine Orientierung für einen guten Zeitpunkt für die Bestellung ist die Entwicklung der Pelletspreise in der Vergangenheit. Tendenziell sind Holzpellets in den Sommermonaten günstiger – eine Ausnahme war die Energiekrise 2022.

Datum Pelletspreise pro Tonne 2025 15. Oktober 343,23 Euro 15. November 362,31 Euro 15. Dezember 364,60 Euro 2026 15. Januar 382,59 Euro 15. Februar 400,46 Euo 15. März 381,93 Euro 15. April 369,26 Euro 15. Mai 354,42 Euro 15. Juni 349,79 Euro 15. Juli 378,09 Euro 15. August 412,21 Euro 15. September 432,55 Euro

Im vergangenen Jahr mussten die Verbraucherinnen und Verbraucher noch etwa 110 Euro weniger für die Tonne Holzpellets zahlen. Im Anschluss stiegen die Preise kontinuierlich an. Im Februar 2026 erreichten die Pelletspreise mit knapp über 400 Euro einen ersten Spitzenwert für 2026 – um danach wieder zu fallen. Seit Mitte Juni steigen die Preise wieder kräftig.

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Pelletspreise aktuell: Regionale Preise – die Unterschiede nach Bundesland

Neben der Jahreszeit ist auch der Wohnort von Bedeutung für die Pelletspreise. Denn zwischen den Bundesländern gibt es teils deutliche Unterschiede. Der Grund: In den einzelnen Regionen wird Holz unterschiedlich verarbeitet und es fallen unterschiedliche Mengen an Restholz an. Pellets sind ein regionaler Brennstoff – daher können sich auch von Region zu Region die Preise unterscheiden. Grob lässt sich das in Nord/Ost, Mitte und Süd abbilden.

Region Bundesländer Pelletspreise pro Tonne Nord/Ost Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein 455,24 Euro Mitte Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen 451,07 Euro Süd Bayern, Baden-Württemberg, Saarland 457,80 Euro

Stand: September 2026 / Preise für eine Bestellmenge von sechs Tonnen / Quelle: energienutzer.de

Die Menschen im Süden Deutschlands müssen aktuell am meisten für Pellets zahlen. Günstiger ist es in der Mitte im Norden liegen die Preise nur knapp darüber. Zu beachten ist jedoch: Diese Werte sind sehr allgemein. Daher lohnt sich – unabhängig vom Wohnort – immer ein Preisvergleich. Online-Portale wie „energienutzer.de“ oder „Heizpellets24“ können helfen.

FAQ zum Thema Pelletspreise

Was beeinflusst die Pelletspreise aktuell?

Die Preise für Pellets werden von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Dazu gehören die Verfügbarkeit und der Preis des Rohmaterials (Holz). Aber auch saisonale Nachfrageschwankungen und die Energiepreise im Allgemeinen sowie regionale Unterschiede in der Produktion und Logistik zählen dazu. Zu den wichtigsten Preisfaktoren zählen:

Rohstoffkosten

Produktionskosten

Transportkosten

Marktnachfrage

Wie haben sich die Pelletspreise in den Vorjahren entwickelt?

Wegen der Energiekrise haben die Pelletspreise in den letzten Jahren Schwankungen erlebt. Generell können die Preise in Abhängigkeit von den oben genannten Faktoren steigen oder fallen.

Worauf sollte man beim Kauf von Pellets achten?

Qualität und Herkunft sind zwei wichtige Merkmale. Zertifizierte Pellets garantieren eine gleichbleibende Qualität und einen effizienten Heizwert. Außerdem sollte man die Lieferbedingungen und -kosten berücksichtigen, da diese den Gesamtpreis beeinflussen können.

Sind Pellets eine kosteneffiziente Heizalternative?

Pellets können eine kostengünstige Alternative sein – insbesondere im Vergleich zu fossilen Brennstoffen wie Öl und Gas. Die Effizienz hängt jedoch von verschiedenen Faktoren ab – dazu zählen der Wirkungsgrad der Heizung, die Isolierung des Gebäudes und die aktuellen Brennstoffpreise.

Wie wird sich der Markt für Pellets in der Zukunft entwickeln?

Die Zukunft des Pelletmarkts lässt sich kaum verlässlich prognostizieren und ist von einer Vielzahl von Faktoren abhängig – einschließlich der Entwicklung der Energiepreise, der Nachfrage nach erneuerbaren Heizlösungen und politischen Entscheidungen im Bereich der Energiepolitik. Viele Experten sehen in Pellets eine nachhaltige Alternative zu fossilen Brennstoffen. Andere wiederum raten zu rein erneuerbaren Energiequellen wie Wärmepumpen oder Fernwärme