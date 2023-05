Urlaub für 2023 buchen: So finden Sie jetzt noch Schnäppchen

Berlin. Der Sommer rückt näher und viele Menschen planen ihren Urlaub. Doch dieser dürfte sich für viele verteuert haben. Wie lässt sich jetzt bei der Urlaubsbuchung trotzdem noch ein Schnäppchen schlagen? Und welche Trends zeichnen sich bei der Urlaubsbuchung von Menschen in Deutschland ab?

Deutsche gaben 2022 im Schnitt 1170 Euro pro Reise aus

Ihre Auszeit ließen sich die Deutschen auch etwas kosten: 2019 gaben sie laut Statista insgesamt noch rund 73,1 Milliarden Euro für Urlaubsreisen aus, im Jahr 2020 lagen die Gesamtausgaben bei lediglich rund 45 Milliarden Euro. Die durchschnittlichen Reisekosten pro Person und Reise mit einer Dauer von mindestens fünf Tagen sanken von etwa 1030 Euro im Jahr 2019 auf rund 890 Euro in 2020.

Im Jahr 2021 stiegen die durchschnittlichen Reiseausgaben der Deutschen jedoch wieder deutlich auf 1017 Euro pro Person und Reise. Insgesamt wurden 2021 rund 56 Milliarden Euro für Urlaube ausgegeben. 2022 zahlten die Deutschen insgesamt rund 79 Milliarden Euro für ihre Urlaubsreisen, dabei kostete eine mindestens fünf Tage lange Reise im Schnitt 1170 Euro.

Urlaub 2023 – Hier gibt es diesen Sommer noch Schnäppchen

Doch es lassen sich laut FeWo-direkt auch in diesem Sommer noch Schnäppchen schlagen. Beispielsweise, indem man auf dem Festland und nicht auf einer Insel nach einer Ferienunterkunft sucht. Demnach liegt der Durchschnittspreis pro Nacht für eine Unterkunft auf den Balearen mehr als 100 Euro über dem Durchschnittspreis pro Nacht für eine Ferienunterkunft in der Provinz Girona auf dem spanischen Festland.

Wenn man hingegen Urlaub in Deutschland machen möchte, sollte man zum Sparen anstatt in Schleswig-Holstein besser nach einer Ferienunterkunft in Niedersachsen Ausschau halten. Laut Daten von FeWo-direkt liegen die Durchschnittspreise pro Nacht für eine Ferienunterkunft im Landkreis Nordfriesland in Schleswig-Holstein fast 40 Euro höher als im Landkreis Aurich in Niedersachsen.

Generell gilt: Je früher man bucht, desto größer sind die Chancen, auch ein passendes Ferienhaus zu finden. Mit etwas Glück ergattern jedoch auch Last-Minute-Reisende noch ein preiswertes Ferienhaus, denn durch kurzfristige Stornierungen kommt so manches Ferienhaus wieder auf den Markt.

Lesen Sie hier mehr zu den Teuerungen:

Urlaub in der Stadt: Welche Metropolen sind günstig?

Wer einen Städtetrip machen möchte, kommt in Prag, Warschau, Budapest oder Bratislava günstiger weg als in Barcelona, Amsterdam und Paris. Die durchschnittliche Tagesrate für Hotels in Prag liegt in den Sommermonaten laut Expedia 65 Euro unter der in Amsterdam.

Alternativ lassen sich oft bessere Preise in etwas kleineren Städten finden. In Valencia bezahlen Hotelgäste laut Expedia im Sommer im Schnitt rund 50 Euro weniger für eine Hotelübernachtung als in Barcelona.

Schnäppchen für Flüge: Günstig in die USA fliegen

Und auch bei Flügen kann man noch sparen – vorausgesetzt, man ist beim Reiseziel flexibel. Laut Expedia sind die durchschnittlichen Ticketpreise für Flüge ab Deutschland unter anderem nach Bilbao (Spanien), Mykonos (Griechenland), Tromsø (Norwegen), Birmingham (Großbritannien) und Biarritz (Frankreich) noch um mehr als 20 Prozent niedriger als im vergangenen Sommer.

Und wer in die Ferne will, könnte recht günstig sogar in die USA reisen. Die durchschnittlichen Ticketpreise für Flüge ab Deutschland in ausgewählte Städte, darunter Houston, Honolulu, Atlanta, San Diego und Denver, sind diesen Sommer laut dem Online-Reisebüro bis zu 30 Prozent niedriger als vergangenes Jahr.