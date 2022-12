Lebensversicherungen: Die Allianz zahlt wieder höhere Zinsen

Berlin. Lebensversicherungen werden für Verbraucher wieder etwas attraktiver. Die Allianz Lebensversicherung erhöht die Gesamtverzinsung in ihrem Sicherungsvermögen auf 3,5 Prozent. Dies sind 0,3 Prozentpunkte mehr als bislang, teilt die Allianz Leben am Montag mit. In den vergangenen zwei Jahren konnte die Allianz Leben trotz Niedrigzinsphase eine Verzinsung von 3,2 Prozent bieten.

Für ihr „Vorsorgekonzept Perspektive“ bietet die Allianz künftig eine Gesamtverzinsung von 3,5 Prozent an. Die Gesamtverzinsung der klassischen Lebens- und Rentenversicherung steigt wiederum auf 3,2 Prozent. Die in der Gesamtverzinsung enthaltene laufende Verzinsung erhöht sich bei „Perspektive“ damit von 2,4 auf nunmehr 2,6 Prozent, für „Klassik“ liegt sie bei 2,5 Prozent, teilte das Unternehmen mit.

„Das ist ein deutliches Signal in einer Zeit, in der viele Menschen ihre Zukunftsvorsorge grundsätzlich verbessern wollen“, sagte Katja de la Viña, Vorstandsvorsitzende der Allianz Lebensversicherung. Die Allianz streut ihr Geld im Sicherungsvermögen nach eigenen Angaben breit – es ist in mehr als 50 Anlageklassen und in verschiedenen Branchen, Regionen und Ländern angelegt.

Wirtschaft in Berlin Abonnieren Sie kostenlos den Wirtschafts-Newsletter der Berliner Morgenpost E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lebensversicherung: Was dies für die Branche bedeutet

Die Anhebung sendet auch ein Signal in die Branche. Die Allianz Leben ist mit mehr als 10 Millionen Kunden der größte Lebensversicherer in Deutschland. Die jahrelange Zinstalfahrt bei Lebensversicherungen könnte damit gestoppt sein. Die Anhebung dürfte auch eine Reaktion auf die steigenden Zinsen am Kapitalmarkt sein. Die Inflation können diese Steigerungen jedoch nicht ausgleichen. Auch Versicherungsexperten erwarten noch keine deutlich steigenden Erhöhungen der Verzinsung in der Branche.

Die laufende Verzinsung klassischer Lebensversicherungen besteht aus dem Garantiezins. Dieser liegt seit Anfang 2022 nach einer Entscheidung des Bundesfinanzministeriums für Neuverträge bei 0,25 Prozent. Altverträge bieten hier noch teilweise bis zu vier Prozent Zinsen.

Hinzu kommt die Überschussbeteiligung, die Lebensversicherer je nach Wirtschaftslage und Erfolg ihrer Anlagestrategie jedes Jahr für alle Verträge neu festsetzen. Die laufende Verzinsung bezieht sich nur auf den Sparanteil unter anderem nach Abzug von Abschluss- und Verwaltungskosten.

Verbraucherschützer kritisieren seit Jahren die Kosten für Lebensversicherungen als Altersvorsorge zu hoch. „Die Abschluss- und Vertriebskosten sind der größte Kostenblock. Bei jeder Senkung des Garantiezinses haben wir gefordert, dass als erstes die Kosten runter müssen“, so Versicherungsexperte Lars Gatschke vom Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv).

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.