Inflation: Preise steigen weiter – um 10, 4 Prozent im Oktober

Wochenmarkt in Berlin: Die Verbraucherpreise stiegen im Oktober im 10,4 Prozent.

Berlin. Der Preisauftrieb in Deutschland hat sich im Oktober weiter beschleunigt. Die Verbraucherpreise lagen um 10,4 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt am Freitag anhand vorläufiger Daten mitteilte. Im September lag die jährliche Teuerungsrate noch bei 10,0 Prozent.

Inflation: Ukraine-Krieg und Corona-Krise treiben die Preise

In einer Mitteilung schreibt das Amt, insbesondere die wegen des Krieges in der Ukraine gestiegenen Energiepreise beeinflussten die Inflation erheblich: " Im Oktober 2022 waren die Energiepreise 43,0 Prozent höher als im Vorjahresmonat." Preise für Nahrungsmittel seien im Vergleich zum Oktober 2021 um 20,3 Prozent gestiegen. Preistreibend wirkten sich stark gestiegene Erzeugerpreise aus, sowie noch immer unterbrochene Lieferketten infolge der Corona-Pandemie. Lesen Sie auch: Familie in der Inflation: "Die Freuden im Alltag fallen aus"

Besonders ernüchternd: Die Mehrwertsteuersenkung für Erdgas und Fernwärme von 19 auf 7 Prozent hat das Statistische Bundesamt für Oktober bereits berücksichtigt. Diese dürfte sich "preisdämpfend" ausgewirkt haben, heißt es in der Mitteilung. Die Daten des Amts sind noch vorläufig. Endgültige Ergebnisse werden am 11. November 2022 veröffentlicht. (pcl/dpa)

