Wolf tritt als Messe-Chefaufseher sofort zurück

Der in der Kritik stehende RBB-Verwaltungsrat- und Messe-Aufsichtsratschef Wolf-Dieter Wolf hat den Rücktritt von seinem Posten bei dem Berliner Landesunternehmen erklärt. Das teilte die Senatsverwaltung für Wirtschaft der Berliner Morgenpost auf Anfrage mit. Wolf habe heute Senator Stephan Schwarz (parteilos, für SPD), mitgeteilt, sein Aufsichtsratsmandat bei der Messe Berlin und damit auch den Vorsitz im Aufsichtsrat mit sofortiger Wirkung niederzulegen, um einen möglichen Schaden zu Lasten der Messe Berlin GmbH zu vermeiden und auch die laufenden Untersuchungen nicht zu belasten, sagte ein Sprecher der Wirtschaftsverwaltung, hieß es.

Gegen Wolf laufen im Zusammenhang mit den Vorwürfen gegen die inzwischen zurückgetretene Intendantin des RBB, Patricia Schlesinger, Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Wolf hatte vor zwei Wochen bereits angekündigt, seinen Chefaufseherposten bei der Messe aus Altersgründen im Herbst niederlegen zu wollen.

Bei der Messe und zwei Berliner Senatsverwaltungen laufen derzeit Untersuchungen zu möglichen Compliance-Verfehlungen. Dabei geht es auch um Aufträge der Messe an den Ehemann von Patricia Schlesinger, den früheren Spiegel-Journalisten Gerhard Spörl. Spörl hatte für die Messe eine Festschrift zu 200 Jahren Messe verfasst und Messe-Chef Martin Ecknig medial gecoacht. Dafür hatte er mindestens 72.000 Euro erhalten.

Wirtschaftssenator Stephan Schwarz kündigte an, dass sich der Aufsichtsrat der Messe bei seiner Sitzung am 1. September mit den aufgeworfenen Fragen beschäftigen werde. Grundlage dafür sollen die Ergebnisse der Compliance-Untersuchung der Messe und die Prüfungen der Senatsverwaltungen für Wirtschaft und für Finanzen sein. „Auch wenn diese Ergebnisse noch nicht feststehen, halte ich den Schritt von Herrn Wolf für richtig und geboten“, sagte Schwarz am Dienstag zum Rücktritt von Wolf-Dieter Wolf bei der Messe.

