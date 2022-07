Lufthansa: Streik auch bei Piloten möglich

Nach dem Streik des Bodenpersonals droht der nächste: Ob die Piloten der Vereinigung Cockpit streiken, soll am Sonntag feststehen.

An den deutschen Flughäfen herrscht derzeit ein erhebliches Chaos. Sämtliche Flüge haben Verspätung oder fallen sogar aus. Was Reisende nun wissen sollten!

Berlin. Vor sechs Jahren legten sie mit Streiks den Flugverkehr tagelang lahm – für die Lufthansa ein Trauma. In diesen Tagen hält die "Vereinigung Cockpit" die Erinnerung daran wach.

Am Sonntag – Punkt zwölf Uhr – endet die seit dem 21. Juli laufende Urabstimmung über einen Arbeitskampf. Ein Nein wäre ein Novum.

Pilotenstreik: Lufthansa muss Gesetz der Serie fürchten

Eine Schlecht-Wetter-Front mögen die Piloten umfliegen, einen Arbeitskampf nicht. Sie haben noch bei jeder Urabstimmung mit Ja gestimmt. Das Unternehmen muss dieses Gesetz der Serie fürchten.

Die Gewerkschaft fordert 5,5 Prozent mehr Gehalt und darüber hinaus ab 1. Januar 2023 einen automatischen inflationsausgleich. Bei den derzeitigen Preissteigerungen zeichnet sich für die Fluglinie am Horizont damit eine deutliche Erhöhung der Personalkosten ab.

Lufthansa: Ist eine Einigung buchstäblich eingepreist?

Wie ein Wink mit dem Zaunpfahl mutet da an, was der Leiter des Lufthansa-Drehkreuzes München, Stefan Kreuzpaintner, in einem Interview versprochen hat: Dass 99 Prozent aller Lufthansa Group-Ferienflüge und 95 Prozent des gesamten Flugprogramms stattfinden.

Das Versprechen ist in diesem Sommer nur haltbar, wenn die Airline Arbeitskämpfe vermeidet. Die Kunden bereitete der Manager schon mal auf höhere Tickettarife vor. Ist eine Tarifeinigung längst eingepreist?

Pilotenstreik: Vereinigung Cockpit lässt Muskeln spielen

Gewerkschaftssprecher Matthias Baier geht mit Blick auf Sonntag und die Vereinigung Cockpit davon aus, "dass die Zustimmung da sein wird“. Gegenüber unserer Redaktion schränkte er allerdings auch ein, "wir müssen nicht streiken um des Streikens willen".

Für die Lufthansa beginnt eine Woche der Wahrheit, besser gesagt: der Entscheidungen. Die Piloten müssen nicht sofort auf die Straße gehen, aber sie sind dazu bereit – und quasi in der Warteschleife.

Pilotenstreik: Der Ärger der Flugreisende wäre programmiert

Denn: Am 3. und 4. August steht die nächste Verhandlungsrunde mit den Gewerkschaften des Bodenpersonals an. Erst am Mittwoch hatte ihr Warnstreik für Flugausfälle und Ärger bei Urlaubern gesorgt. Da wird jeder Reiseplan zur Luftbuchung.

Für das Unternehmen käme es ungelegen, wenn sich beide Arbeitskämpfe überlappen und verstärken würden. Zwei Jahre nach Rettung in der Corona-Krise war die Linie mit dem Kranich-Logo gerade erst aus der Krise herausgeflogen.

Pilotenstreik: Bislang hält der Kranich still

Der letzte große Pilotenstreik betraf eine halbe Million Passagiere, rund 4500 Flüge fielen aus. Eine Wiederholung sollte verhindert werden. "Die Lufthansa hat es in der Hand", sagt Baier. In sechs Tarifrunden habe es aber bisher "keine große Bewegung" gegeben.

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.