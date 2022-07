Messe Berlin: Wolf-Dieter Wolf hört als Chefaufseher auf

Berlin. Die Berliner Messe muss sich einen neuen Aufsichtsratschef suchen: Wolf-Dieter Wolf, langjähriger Vorsitzender des Kontrollgremiums, wird seine Aufgabe im Herbst beenden. Das sagte er am Dienstag im Gespräch mit der Berliner Morgenpost. „Nach so langer und erfolgreicher Tätigkeit für die Messe ist es in meinem Alter angemessen, dass man die Aufgabe anderen überlässt, die jünger sind“, erklärte Wolf.

Der 78 Jahre alte Wolf steht seit einigen Wochen in der Kritik. Dabei geht es um eine mögliche Verquickung von beruflichen und persönlichen Interessen. Wolf soll unter anderem Gerhard Spörl, den Ehemann von RBB-Intendantin Patricia Schlesinger, an den Chef der Berliner Messe, Martin Ecknig, empfohlen haben. Spörl kam daraufhin zu lukrativen Aufträgen durch den Landesbetrieb. Wolf war auch Verwaltungsratsvorsitzender des RBB. Diese Aufgabe lässt er seit Mitte Juli ruhen. Auch bei der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt läuft eine Untersuchung wegen unterschiedlicher Vorwürfe gegen Wolf selbst und die Intendantin Schlesinger.

Rückzug vom Aufsichtsratschefposten lange geplant

Wolf sagte im Morgenpost-Gespräch, dass seine Entscheidung, den Posten des Chefaufsehers bei der Messe Berlin im Herbst abzugeben, lange geplant gewesen sei. Es sei ausdrücklich keine Reaktion auf die gegen ihn erhobenen Vorwürfe. Schon im April habe er mit Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos, für SPD) besprochen, das Amt in dem Kontrollgremium perspektivisch abgeben zu wollen. Wirtschafts- und Finanzverwaltung sind im Land Berlin für den Betrieb der Messe fachlich und juristisch zuständig.

Gemunkelt wird, dass der frühere Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer, Wolf als Aufsichtsratschef nachfolgen soll. Schweitzer wurde im Juni in das Kontrollgremium berufen. Das Land Berlin könnte ihn vor der nächsten Aufsichtsratssitzung als neuen Chef des Gremiums vorschlagen. Anfang September soll das Kontrollorgan erneut zu zusammenkommen und könnte dann Schweitzer als Nachfolger Wolfs wählen.

Wolf sitzt seit 2010 im Aufsichtsrat der Messe Berlin, seit 2017 ist er Vorsitzender des Kontrollgremiums. Unter ihm als Chefaufseher war das Messegeschäft in Berlin vor der Corona-Pandemie deutlich ausgebaut worden. Auch den Wandel auf dem Gelände selbst begleitete er. Neue Gebäude wie der CityCube und der Hub27 entstanden. Zuletzt rang die Messe, wie andere Marktteilnehmer auch, um ihre eigene Zukunft. Nur finanzielle Hilfe durch das Land verhinderte die Insolvenz. Zuletzt fanden mit der Fruit Logistica und der Luftfahrtmesse ILA wieder erste Großveranstaltungen nach der Pandemie statt. Im September folgt als nächste Schau die Internationale Funkausstellung IFA.