iPhone 2019: Was wissen wir über die Apple-Keynote, Kamera und Design?

Apple arbeitet an neuen Smartphones – erwartbar. Nun steht wohl auch der Termin für die Keynote. Was wissen wir über die neuen iPhones?

Berlin.. Für viele Fans von Apple und für Anleger rückt der wichtigste Monat des Jahres näher. Im September wird in der Regel die neue Smartphone-Generation des Tech-Konzerns vorgestellt – von der klassischen Benennung ausgehend wäre dieses Mal das iPhone 11 an der Reihe.

Und auch wenn Apple alles Wissenswerte rund um seine iPhones mit viel Energie unter Verschluss hält, sind auch in diesem Jahr schon vorab einige Infos durchgesickert. Was wissen wir über das neue iPhone? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Keynote: Wann wir das neue iPhone vorgestellt?

Für gewöhnlich versucht der Konzern, alle Informationen zu dieser Keynote möglichst geheim zu halten. Das gelingt allerdings zunehmend schlechter. In den vergangenen Jahren gab es zuverlässig im Vorfeld schon mehr Informationen, als Apple lieb war.

Auch in diesem Jahr gibt es offenbar wieder einiges vorab – ohne, dass die Kalifornier es wollten. In einer neuen Vorabversion des Betriebssystems iOS, iOS 13, gebe es demnach gespeicherte Screenshots, auf denen die Kalender-App des Herstellers zu sehen ist. Darüber berichtete zuerst das Portal „iHelpBR“.

Die Kalender-App zeigt auf den Bildschirmfotos den 10. September an. Kenner spekulieren nun, dass dies der Tag der Keynote sein wird, an dem das neue Gerät vorgestellt wird.

Denn, so die Annahme, Geschichte wiederholt sich: Im vergangenen Jahr waren ebenfalls zuvor derartige Screenshots in einer Beta des iOS-Updates gefunden worden – und die hatten den 12. September gezeigt. Das war dann auch der Tag der Präsentation der neuen Modelle.

Der 10. September würde zu Apples Rhythmus passen, nach dem die neuen iPhone-Generationen am zweiten Dienstag oder Mittwoch im September vorgestellt wurden.

Wie soll das neue iPhone heißen?

Experten gehen davon aus, dass Apple das neue Modell iPhone 11 nennen wird, und dass eine Pro-Variante geplant ist. Möglicherweise, sollte dies eintreten, will Apple wieder Ordnung ins Benennungsschaos bringen. Neben dem 8, 8 Plus sind derzeit auch XS, XS Max, XR im Umlauf, zudem ältere Geräte.

Wann wird das neue iPhone zu kaufen sein?

Ein bekannter Info-Leaker aus den USA will erfahren haben, wann Marktstart der neuen Modelle ist – alles deute auf den 20. September hin, eventuell etwas früher oder später. Darüber berichtete „Cult Of Mac“.

Welche Neuerungen sind beim iPhone zu erwarten?

Nach bisherigen Berichten sollen die neuen iPhones unter anderem eine verbesserte Kamera mit einem weiteren Objektiv bekommen. Ebenso ist zu erwarten, dass mit der neuen Smartphone-Generation ein neuer Prozessor eingeführt wird, der mehr Leistung bei geringerem Verbrauch mitbringt.

Wie „Bloomberg“ berichtet, wird im neuen iPhone eine Triple-Kamera verbaut sein, die ein Weitwinkelobjektiv besitzt und einen größeren Zoom ermöglicht. Sowohl diese als auch die Front-Kamera sollen deutlich verbessert werden, was Auflösung und Detailreichtum der Bilder angeht.

Außerdem sollen weitere Apple-Geräte wie die Apple Watch und Airpods durch Auflegen auf das Smartphone aufgeladen werden können. Ein Feature, das Samsung und Huawei schon in ihren Top-Smartphones verbaut haben.

Ansonsten gibt es wie üblich die wildesten Spekulationen – von einem dunkelgrünen Modell ist im Internet die Rede, die Rückseite soll griffiger werden. Wie immer bestätigt Apple keinerlei Spekulationen.

Was tut sich sonst bei Apple?

Nachdem der iPhone-Absatz in den vergangenen Quartalen rückläufig war, habe sich das Geschäft zuletzt wieder verbessert, sagte Konzernchef Tim Cook Ende Juli vor Analysten. Die iPhone-Erlöse fielen im Jahresvergleich um zwölf Prozent auf knapp 26 Milliarden Dollar (23,3 Mrd Euro). Apple gelang es aber dennoch, den Konzernumsatz um ein Prozent auf 53,8 Milliarden Dollar zu steigern.

Das iPhone bleibt immer noch das wichtigste Apple-Produkt. Aber sein Anteil am gesamten Geschäft des Konzerns fiel auf 48 Prozent. Das ist der niedrigste Wert seit vielen Jahren – sonst waren es oft mehr als 60 Prozent. Apple hatte zuletzt vor allem mit Airpods, Apple Watches und den smarten HomePod-Lautsprechern Erfolg.

• Im Test: Für wen lohnen sich die neuen AirPods?

Online-Dienste sollen mittelfristig die Sättigungseffekte am Hardware-Markt in der Bilanz ausgleichen. Dazu gehören der Streaming-Service Apple Music, der Bezahldienst Apple Pay und Speicherplatz in der iCloud auf Apples Servern. Demnächst kommen noch weitere Angebote wie das Spiele-Abo Apple Arcade und der Videostreaming-Dienst Apple TV+ dazu. In den USA wird im August auch eine Apple-Kreditkarte eingeführt.

Spannend für die Beobachter des Konzerns ist auch, wie sich langfristig der Weggang des Chefdesigners von Apple auf die Produkte des Konzerns auswirkt.

Zuletzt hatte Apple das Aus von iTunes in seiner bisherigen Form angekündigt. Nicht alle Entscheidungen trifft der Konzern selbst – weil sie eine Gefahr für den Verbraucher darstellten, musste der Konzern Akkus austauschen. Zunehmend verbreitet sich in Deutschland Apple Pay – auch bei der Sparkasse. (ses/ba)