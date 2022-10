WhatsApp: Die besten Halloween-Sprüche zum Gruseln

Am 31. Oktober steht die gruseligste Nacht des Jahres bevor! Die Zeit der Geister und Fabelwesen hat begonnen und die Zeit der Verkleidungen steht an. Hier die Top 5 Fakten zum Gruselfest...

Berlin. Halloween steht vor der Tür und es wird gruselig in Deutschland. Der Feiertag am 31. Oktober kommt ursprünglich aus Irland und wird seit den 1990ern immer mehr in Deutschland gefeiert. Kinder und Erwachsene verkleiden sich als gruselige Gestalten und schnitzen Gesichter in Kürbisse.

Am 31. Oktober ziehen dann vor allem Kinder mit ihren Eltern durch die Nachbarschaft und klingeln an Türen. Dabei sagen sie Reime und Sprüche auf und erhalten im Gegenzug Süßigkeiten.

Wenn Sie am 31. Oktober Freunden und Familie eine (gruselige) Freude machen wollen, können Sie ganz einfach einen passenden Halloween-Spruch per WhatsApp versenden. Hier eine Auswahl:

„Rummel, rummel, reister, wir sind die bösen Geister. Wollt ihr uns vertreiben, oder soll‘n wir bleiben? Tut ihr nix in unseren Sack, nehmen wir Euch huckepack! Tut ihr doch was Schönes rein, geh‘n wir alle artig heim.“

„Haloween ist, wenn der Werwolf zum Feste heult, uns es ängstlich in der Magengrube greult.“

„Warum nicht Goodbye-ween? Schließlich wurde Halloween zum Vertreiben der Geister erfunden, nicht um sie willkommen zu heißen.“

„Spuken Geister um dein Haus, gib einfach schnell was Süßes raus.“

„Ich warne dich, ich zähl bis vier. Hast du nichts Leckres, gibt’s Klopapier!“

„Geister schreien, Hexen lachen! Gebt uns Süßes, sonst wird's krachen!“

„Ringel, ringel, rei, das Gespenst kommt heut vorbei. Willst du dich davor hüten, steck was Süßes in die Tüten!“

„Monster, Mumien, Werwölfe und anderes gruseliges Gesinde, kippen sich einen nach dem andere hinter die Binde. Der Grund dafür, der liegt auf der Hand, wurden sie doch zurück ins Totenreich verbannt“

Geister und Kürbisse gehören zu Halloween wie der Tannenbaum zu Weihnachten.

„Vorübergehend nicht erreichbar. Bin auf Süßigkeitenjagd.“

„Wenn die Türen aus dem Reich der Toten sich öffnen für die eine Nacht, weiß ich wer am wenigsten lacht.“

„Der weiße Geist hat uns geschickt und darum sind wir angerückt!“

„1,2,3: Geister kommt herbei! Gib uns eine Nascherei, dann ist der Spuk vorbei.“

„Das Grauen schleicht von Haus zu Haus und klingelt alle Leute raus!“

„Wir danken euch, ihr seid jetzt frei, wir ziehen weiter mit Geschrei!“

