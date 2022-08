WhatsApp APK: Was steckt dahinter? So läuft Download & Installation

Messenger WhatsApp APK: Was dahinter steckt und wie man es installiert

Wer WhatsApp herunterladen will, nutzt dafür für gewöhnlich den Google Play Store oder den App-Store von Apple. Es gibt aber auch einen anderen Weg für Android-Nutzer, um sich WhatsApp herunterzuladen. Und dafür braucht man weder einen Zugriff auf den Google Play Store, noch eine Gmail-Adresse.

WhatsApp: Was bedeutet das APK?

Das APK ist eine Abkürzung für "Android Package“. Dahinter verbirgt sich eine Zip-Datei, die alle Installationsdateien für eine App enthält. Grundsätzlich wird für jede App, die man sich im Play Store herunterladen kann, eine APK-Datei erstellt. Allerdings sperrt sich das Android-Betriebssystem, wenn man eine APK-Datei herunterladen will, die nicht aus dem Play Store stammt.

WhatsApp-APK-Download erlauben

Das führt dazu, dass Nutzer, die sich eine APK-Datei herunterladen wollen, erstmal die Berechtigungen dafür erteilen müssen.

Dazu geht man in die Einstellungen des Smartphones. Unter „Apps & Benachrichtigungen“ muss man dann auf „Spezieller App-Zugriff“ tippen. Anschließend sucht man aus der Liste nach „Unbekannte Apps installieren“. Dann müssen Sie nur noch den für den Download verwendeten Browser auswählen und "dieser Quelle vertrauen.

WhatsApp APK downloaden und installieren

Anschließend können sie mit dem Herunterladen beginnen. Die WhatsApp APK-Version können Sie sich hier herunterladen.

Nachdem Sie die Datei heruntergeladen haben, können Sie mit der Installation von WhatsApp APK beginnen. Suchen Sie die Datei auf dem Smartphone und beginnen Sie mit der Installation, indem Sie die Anweisungen Ihres Gerätes folgen. Fertig.

So praktisch die APK-Version auch sein mag, eine große Schwachstelle findet sich in der Aktualisierung von WhatsApp: Anders als in der aus dem Play Store heruntergeladenen Version sucht die App nicht automatisch nach Updates oder führt sie sogar automatisch durch.

App WhatsApp Art Messenger-Dienst Unternehmen Meta Platforms Erscheinungsjahr 2009 Unternehmenssitz Mountain View, Kalifornien Nutzer über 2 Milliarden

Die WhatsApp APK-Version muss dagegen manuell aktualisiert werden, was für Sicherheitsprobleme sorgen kann. Um die Version zu aktualisieren, müssen Sie die gleichen Schritte wie bei der ersten Installation durchgehen. Die alte Version wird dann einfach überschrieben.

