WhatsApp: Gruppen stehen vor drastischer Veränderung

Am PC Chats über WhatsApp lesen und schreiben, ohne das Smartphone anzubinden: Das klappt mit der neuen App des Messengers.

WhatsApp am PC: Ganz ohne Handy // IMTEST

Wer in WhatsApp-Gruppen einmal nicht richtig aufpasst, findet sich schnell im Chaos wieder: Wenn man dann in den dutzenden ungelesenen Nachrichten eine wichtige Information sucht, ist man schnell verloren und gibt auf. Auch bei den Machern von WhatsApp ist man sich dieser Problematik durchaus bewusst und hat bereits einige Updates angekündigt, die die Gruppenfunktion verbessern sollen.

So soll es künftig möglich sein, eine WhatsApp-Gruppe heimlich zu verlassen. Und wie es aussieht, arbeitet der Messenger bereits an der nächsten Veränderung: Wie die Seite "Cachys Blog" schreibt, bereite WhatsApp das Anzeigen von Profilbildern in WhatsApp-Gruppen auf dem Apple-Betriebssystem iOS vor.

WhatsApp: Gruppen werden übersichtlicher

App WhatsApp Art Messenger-Dienst Unternehmen Meta Platforms Erscheinungsjahr 2009 Unternehmenssitz Mountain View, Kalifornien Nutzer über 2 Milliarden

Das würde bedeuten, dass Gruppenchats deutlich übersichtlicher werden könnten, weil man so auf einem Blick sehen kann, von wem eine Nachricht im Chat kommt. Bislang steht die neue Funktion nur iPhone-Nutzern der Beta-Version von WhatsApp zur Verfügung. Wann es für alle Nutzer ausgerollt wird, ist nicht bekannt.

