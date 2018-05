Paartherapie konnte Trennung der Beckers nicht verhindern

So wurde Boris Becker zur Tennis-Legende So wurde Boris Becker zur Tennis-Legende

Berlin. Millionen Zuschauer waren am Fernseher dabei, als Boris Becker seiner Lilly bei "Wetten, dass ..?" einen Heiratsantrag machte. Glücklich sah er aus, der Bobele. Und weil das Publikum ihn liebte, nahm es ihm kaum einer krumm, dass er Privates so öffentlich machte. Sie seien durch Höhen und Tiefen gegangen, sagte der ehemalige Tennisprofi und verkündete in der Sendung gleich den Hochzeitstermin: Am 12. Juni 2009 soll es so weit sein. "Jetzt will ich sie nicht mehr loslassen."

Lang ist es her. Gekämpft haben sie, vor allem im letzten Jahr, als Becker immer wieder wegen finanzieller Schwierigkeiten in die Schlagzeilen geriet. Schon länger machte das böse Wort "Scheidung" die Runde. Nun ist es amtlich: Das Paar hat sich getrennt .

"Einvernehmlich und freundschaftlich" sei man auseinander­gegangen, teilte ein Anwalt des dreifachen Wim­bledon-Siegers mit. Vor 13 Jahren hatten sich Boris Becker (50) und das niederländische Model Sharlely "Lilly" Kerssenberg (41) kennengelernt. Es war der Start in eine Welt voller Glanz und Glamour. Jetset, Feiern – ein Leben auf großem Fuß. Doch dann geriet die Sportlegende in finanzielle Schwierigkeiten.

Nach außen bekannte sich Lilly Becker zu ihrem Boris

Immer wieder betonte Lilly Becker, sie stehe zu ihrem Mann – in guten wie in schlechten Zeiten, immer wieder geriet sie in Rage, wenn jemand schlecht über ihren Boris sprach und ihm sogar den kompletten Ruin vorhersagte. Sie, die den Luxus liebte – Privatjet, Designermode, noble Autos –, redete auf einmal davon, dass sie auch kürzertreten wolle.

Hier treffen sich keine verliebten Blicke mehr: Tennis-Legende Boris Becke und seine Ehefrau Lilly haben am 29. Mai ihre Trennung offiziell bekanntgegeben. Sie waren 13 Jahre lang ein Paar. Wir zeigen, welchen Frauen Boris in der Vergangenheit seine Liebe schenkte. Foto: STAR-MEDIA / imago/STAR-MEDIA

Boris’ wohl erste große Liebe: Mit Benedictine Courtin war er von 1986 bis 1988 zusammen. Foto: dpa Picture-Alliance / Morvan Remy Le / picture-alliance / dpa

Von 1988 bis 1991 gehörte sein Herz der Hamburgerin Karen Schultz (M.). Dieses Foto zeigt sie gemeinsam mit Boris’ Schwester Sabine (r.) auf der Zuschauertribüne des Wimbledon-Turniers am 2. Juli 1988. Auf dem Platz spielt Becker im Halbfinale gegen den damals CSSR-Weltranglisten-Ersten Ivan Lendl. Becker gewinnt in vier Sätzen. Foto: dpa Picture-Alliance / / picture-alliance / dpa

Boris und das ehemalige Fotomodel Barbara Feltus 1993. Der Beginn einer langen Liebe. Foto: Clive Brunskill / Getty Images

Das Ehepaar Becker kurz nach seiner standesamtlichen Trauung am 17. Dezember 1993 in Leimen. Sie galten als Deutschlands Traumpaar – doch ausgerechnet im verflixten siebten Jahr ist ihre Ehe gescheitert. Boris’ legendäre Besenkammer-Affäre wird der ausschlaggebende Grund gewesen sein. Der einstige Tennisstar gab die Trennung am 5. Dezember 2000 in München per Fax bekannt. Ein Jahr später wurde die Ehe geschieden. Foto: dpa Picture-Alliance / Bernd Weissbrod / picture-alliance / dpa



Ein Bild aus glücklichen Tagen: Boris und Barbara mit den zwei gemeinsamen Söhnen Noah Gabriel (l.) und Elias Balthasar 2003. Foto: REUTERS / STR New / REUTERS

Mit der Russin Angela Ermakowa betrog 1999 Becker seine damalige Ehefrau Barbara. Aus dem Besenkammer-Stelldichein ging Tochter Anna hervor. Foto: REUTERS /

Die uneheliche Tochter Anna lebt mit Mama Angela in London und arbeitet als Model. Foto: Peter Michael Dills / Getty Images Europe

Die Beziehung hielt nur ein paar Monate: Boris und die deutsche Rapperin Sabrina Setlur. Sie war die erste Frau nach „Babs“, mit der sich „Bobbele“ in der Öffentlichkeit zeigte. Foto: REUTERS / Heino Kalis / REUTERS

Weiter ging es 2002 mit Managerin Parice Farmeh. Foto: dpa Picture-Alliance / Vanina_Lucchesi / picture-alliance / dpa/dpaweb



Die Liebe währte kein halbes Jahr. Foto: Friedemann Vogel / Bongarts/Getty Images

2003 folgte die französische Tänzerin Caroline Rocher. Foto: Friedemann Vogel / Bongarts/Getty Images

Zwei Jahre später war dann auch wieder Schluss. Foto: AP Content / picture alliance/ASSOCIATED PRESS

2006 tritt Lilly Kerssenberg in Beckers Leben. 2007 geht es Hand in Hand auf das Oktoberfest. Von Hochzeit wurde gemunkelt. Ende 2007 gibt Becker die Trennung bekannt. Foto: Johannes Simon / Getty Images

Gleicher Ort, andere Frau an der Hand: 2008 war das Jahr von Boris und Sandy Meyer-Wölden. Die beiden verlobten sich, kurze Zeit später war Schluss. Foto: Alexander Hassenstein / Getty Images



Am 12. Juni 2009 sagt Boris zum zweiten Mal Ja. Er heiratet seine Ex Lilly. Foto: Sean Gallup / Getty Images

Lilly Becker mit dem gemeinsamen Sohn Amadeus im April 2017. Im Mai 2018 gaben Boris und Lilly ihre Trennung bekannt. Foto: dpa Picture-Alliance / Petra Schönberger/Geisler-Fotopr / picture alliance / Geisler-Fotop

Sie lieh sich zwar das Gala-Dirndl fürs Oktoberfest, doch als unbezahlte Friseurrechnungen von mehr als tausend Euro die Runde machten, glaubten nur noch wenige an ihren inneren Wandel. Lilly, die Kämpferin, schien schon bald keine Lust mehr zu haben, ihrem Gatten den Rücken zu stärken.

Auch wenn Lilly Becker in TV-Castingshows wie "Let's Dance" stets die glückliche Ehefrau spielte – in der Ehe kriselte es. Irgendwann wollte sie nicht mehr PR für ihre Ehe machen. Ihre strahlende Fassade zeigte deutliche Risse.

Frust mit Wodka heruntergespült

Während der Ehemann sich weitgehend mit Aussagen über die Beziehung zurückhielt, weinte sich Lilly in bunten Magazinen aus . Sie habe ihren Frust mit Wodka heruntergespült. Und sich "komplett gehen lassen: zu viel getrunken, zu viel geraucht". Boris habe das nicht mitbekommen, "weil er selber so beschäftigt war". Er jettete um die Welt, sie ging feiern und flirten.

Ehe-Aus! Die Tennis-Legende Boris Becker und seine Ehefrau Lilly gehen getrennte Wege – fast genau neun Jahre nach ihrer rauschenden Hochzeit am 12. Juni 2009. Sie gehören zu den Prominenten, die 2018 die Reißleine gezogen haben. Foto: Georg Wendt / dpa

Nach neun Jahren Ehe wollen sie getrennte Wege gehen: US-Schauspieler Channing Tatum („The Hateful Eight“) und Filmkollegin Jenna Dewan haben Anfang April ihre Trennung bekannt gegeben. Die beiden lernten sich bei den Dreharbeiten zum Tanzfilm „Step Up“ (2006) kennen und haben eine gemeinsame Tochter. Foto: REUTERS / LUKE MACGREGOR / REUTERS

Händchenhalten und verliebte Blicke gehören der Vergangenheit an. Der ehemalige One-Direction-Sänger Zayn Malik und das US-Model Gigi Hadid gehen nach einer über zweijährigen Beziehung getrennte Wege. Beide gaben ihre Trennung Mitte März in einem Tweet bekannt. „Gigi und ich hatten eine unglaublich bedeutsame, liebevolle und fröhliche Beziehung“, schrieb Malik auf Twitter. Er habe großen Respekt und Bewunderung für Hadid „als Frau und als Freundin“. Foto: REUTERS / EDUARDO MUNOZ / REUTERS

Liebes-Aus auch bei US-Musiker Usher und seiner Frau Grace Miguel. Die beiden haben sich Anfang März nach rund zwei Jahren Ehe getrennt. Foto: Ron Sachs / dpa

Und auch bei Jennifer Aniston und Justin Therpox ist nach zwei Jahren Ehe Schluss. Die Schauspieler hatten sich bereits Ende 2017 getrennt, offiziell bekannt wurde die Trennung erst im Februar. Foto: REUTERS / DANNY MOLOSHOK / REUTERS



Sie galten als Hollywood-Traumpaar: „Grey`s Anatomy“-Star Eric Dane und die Schauspielerin Rebecca Gayheart („Düstere Legenden“) trennten sich offiziell im Februar nach 14 Jahren Ehe. Die beiden sind Eltern von zwei Töchtern. Foto: AdMedia/Starface / imago/Starface

20 Jahre waren Alicia Silverstone und Christopher Jarecki ein Paar, 13 Jahre waren sie verheiratet. Seit Februar ist die US-amerikanische Schauspielerin wieder solo. Foto: dpa Picture-Alliance / Kevan Brooks / picture alliance / Kevan Brooks/

Sie haben sich bei Dreharbeiten zu der US-Fernsehserie „Men In Trees“ kennen- und liebengelernt. Zehn Jahre land waren sie ein Paar. Anne Heche und James Tupper trennten sich im Januar. Das Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn wollen sie sich teilen. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

Aber dann sei sie es gewesen, die versuchte zu retten, was zu retten war. Die Mutter des gemeinsamen Sohnes Amadeus Becker (8) wollte sich nicht völlig aufgeben. Sie schloss den Wodka weg und versuchte ihre Ehe zu retten. "Wir haben eine Paartherapie gemacht, obwohl wir beide immer gedacht haben, dass wir so was nie brauchen würden", erzählt sie in Interviews.

Boris und Lilly Becker wollten noch ein Kind

Sogar an Nachwuchs habe sie gedacht und mehrere künstliche Befruchtungen probiert. Erfolglos. "Ich hatte letztes Jahr eine OP, mir wurde eine Zyste entfernt", berichtet sie. Aber sie habe ihre Eizellen einfrieren lassen.

Über Kindermangel kann sich Boris Becker nicht beklagen. Noah (24), Elias (18) sind seine Söhne aus erster Ehe mit Barbara Becker. Aus der sogenannten Besenkammer-Affäre mit Angela Ermakova stammt Tochter Anna (18). Seine Familie war ihm immer wichtig, sagte Becker oft. Und dass es sein größter Wunsch sei, "mit Lilly alt zu werden". Er wollte es glauben; die Öffentlichkeit hatte längst Zweifel.