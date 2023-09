Videografik: Die Westminster Abbey in London

In der Londoner Westminster Abbey werden traditionell die Könige von England gekrönt, so auch Charles III. am 6. Mai. Die Zeremonie läuft seit über tausend Jahren mehr oder weniger gleich ab. Der Monarch wird der versammelten Menge präsentiert, die daraufhin "God Save the King!" (Gott schütze den König) ruft. Anschließend legt Charles III. den Krönungseid ab.

Video: Vermischtes, Leute, Kultur, Kunst, Unterhaltung