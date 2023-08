Urlaub in Italien: Vulkanausbruch auf Sizilien legt Flughafen lahm

Berlin/Sizilien. Der Ätna ist einer der aktivsten Vulkane der Erde. Das zieht Schaulustige an: Zahlreiche Touristinnen und Touristen machen jedes Jahr Urlaub auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien, um den Berg und mögliche Eruptionen zu bestaunen. Doch wer aktuell mit dem Flieger in Catania landen möchte, muss sich gedulden. Der Ätna hat erneut Lava und Asche gespuckt und den Flugverkehr so lahmgelegt.

Urlaub auf Sizilien: Ausbruch des Ätna-Vulkans sorgt für Chaos am Flughafen

In der Nacht zu Montag habe sich infolge einer erhöhten vulkanischen Aktivität des Ätnas eine Lavafontäne entwickelt, die auch aus weiter Ferne zu beobachten gewesen sei, teilte das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) in Italien mit. Zudem entwickelte sich durch den Vulkansausbruch ein starker Asche-Niederschlag. Die Start- und Landebahn des Flughafens in der Hafenstadt Catania wurde dadurch mit Vulkanasche verschmutzt und musste den Betrieb aussetzen.

Vulkanausbruch: Lavaströme fließen aus dem Ätna-Vulkan auf Sizilien

Foto: Salvatore Allegra/AP/dpa

Ursprünglich sollte der Betrieb auf dem Flughafen Catania am Fuße des Ätna um 13 Uhr am Montag wieder aufgenommen. Doch die Sperre wurde bis 20 Uhr verlängert, teilte der Airport auf seiner Webseite mit. Passagiere, die auf die italienischen Mittelmeerinsel reisen wollen, sollen sich für weitere Informationen an ihre Fluggesellschaft wenden. Wegen der Ascheschicht auf den Straßen dürfen in der Stadt selbst auf Anweisung des Bürgermeisters bis einschließlich Dienstag keine Fahrräder, Motorräder und sonstige Zweiräder fahren.

Vulkanausbruch: Lavafluss des Ätna lässt bereits nach

Auf Videos, die in den sozialen Medien kursieren, ist zu sehen, wie glühendes Gestein aus dem Vulkan geschleudert wird und langsam den Hang hinabfließt. Insbesondere am Südostkrater des Ätnas entstand laut Angaben des INGV ein Lavaüberlauf, der mittlerweile abkühlt. Am Montagmorgen berichtete das INGV, dass keine Lava mehr ausgetreten sei und der Lavafluss bereits gegen 3.20 Uhr nachgelassen habe. In der Nacht wurde in lokalen Medien von donnernden Geräuschen berichtet.

Bislang liegen keine Berichte über Schäden oder Verletzte vor. Einwohnerinnen und Einwohner teilten über die Plattform Telegram mit, dass in einigen Gebieten Asche und Staub niedergegangen seien. Bereits am frühen Sonntagabend hatte es erste Anzeichen für Aktivität an Europas größtem aktiven Vulkan gegeben, woraufhin der sizilianische Zivilschutz zu erhöhter Vorsicht aufrief. (dpa/AFP/she)