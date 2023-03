Urlaub in Italien: Die beliebtesten Regionen im Überblick

Italien gehört zu den beliebtesten Reisezielen der Deutschen. Doch einige Regionen locken Urlauberinnen und Urlauber besonders an.

Reiseziele Das sind die beliebtesten Regionen für Urlaub in Italien

Berlin. Italien gehört zu den beliebtesten Reisezielen in Europa. Obwohl sich das komplette Land vor Touristen kaum retten kann, kristallisieren sich einige Regionen als besonders gern besuchte Reiseziele heraus.

Das Land teilt sich in 20 Regionen ein, die Urlauberinnen und Urlaubern eine eigene Kultur, Geschichte, Identität sowie Attraktionen bieten. Lesen Sie hier, welche Orte besonders häufig von Touristen aus aller Welt besucht werden.

Urlaub in Italien: Die beliebtesten Regionen

Die Toskana gehört nicht nur zu den bekanntesten, sondern auch meistbesuchten Reisezielen innerhalb Italiens. Dabei ist nicht nur die Hauptstadt Florenz ein Touristenmagnet, auch die restlichen Ortschaften locken mit Kultur, Kunst, Architektur, atemberaubenden Landschaften und Köstlichkeiten wie Wein und Trüffel.

Die Region Venetien hat ebenfalls einen Hotspot, den Urlauberinnen und Urlauber besonders gerne aufsuchen: Venedig. Abgesehen von der Stadt, die sich vor allem durch ihre venezianischen Gondeln auszeichnet, locken auch die historischen Städte Verona und Padua, der Gardasee und wunderschöne Strände an der Adriaküste Touristen an.

Venedig gehört zu den beliebtesten Reisezielen der Deutschen.

Foto: IMAGO / Jöran Steinsiek

Wen vor allem die Mode nach Italien zieht, ist in der Lombardei am besten aufgehoben. Diese Region ist eine der reichsten des Landes, vor allem auf die prunkvolle Hauptstadt Mailand wird oft ein besonderes Augenmerk gelegt. Die Metropole ist allerdings nicht nur für die Modeindustrie bekannt, sondern auch für den Mailänder Dom und das Opernhaus La Scala. Auch die wirtschaftliche Bedeutung der Lombardei und die vielen kulturellen Schätze ziehen Reisende an.

Auch Kampanien zählt zu den meist besuchten Regionen des Landes. Die Region umgibt nicht nur die drittgrößte Stadt Italiens, Neapel, sondern auch die besonders beliebten Reiseziele Capri und die malerische Amalfiküste. Auch die historischen Stätten Pompeji und Herculaneum sind Zielorte für zahlreiche Touristen.

Die größte Insel im Mittelmeer, Sizilien, gehört ebenfalls zu den beliebtesten Regionen Italiens. Die Insel zeichnet sich vor allem durch die reiche Geschichte und Kultur aus. Neben antiken griechischen Ruinen locken auch atemberaubende Strände. Feinschmecker kommen hier besonders auf ihre Kosten: So ist Sizilien unter anderem die Heimat der süßen Cannoli.

Syrakus, eine Stadt auf Sizilien.

Foto: IMAGO / Westend61

Latium wird unter anderem wegen der Hauptstadt Italiens stark besucht: Rom. Zahlreiche bedeutende Monumente und Bauwerke locken Urlauberinnen und Urlauber in die historisch und kulturell reiche Region, darunter das Kolosseum, das Pantheon oder der Petersdom. Die Region ist auch für ihre Küche bekannt, die sich durch lokalen Spezialitäten wie Pasta alla Gricia oder Porchetta auszeichnet. Im Latium gibt es zudem eine lange Tradition im Weinbau.

Wetter in Italien: Die durchschnittliche Temperatur

Monat Durchschnittliche Temperatur in Italien gesamt in Grad Celsius Januar 7 Februar 8 März 11 April 15 Mai 19 Juni 23 Juli 26 August 26 September 23 Oktober 18 November 12 Dezember 8

Urlaub in Italien: Welche Regionen gibt es noch?

Wer unter den Hotspots noch nicht den richtigen Ort für seinen Italien-Urlaub gefunden hat, kann beruhigt sein: Das Land verfügt noch über 14 weitere Regionen.

Die Abruzzen liegen in Mittelitalien an der Adriaküste. Besonders bekannt sind die malerischen Berglandschaften, Nationalparks und Skigebiete.

Das Aostatal, eine kleine Region im Nordwesten Italiens, lockt mit ihren Alpenlandschaften, Skigebieten und zudem reicher Geschichte aus der römischen Zeit.

Apulien bildet den Absatz des geografischen italienischen Stiefels. Die Region ist besonders für ihre weißen Sandstrände, ihre traditionellen Trulli-Häuser und ihre kulinarischen Spezialitäten bekannt.

Apulien bildet den Absatz des geografischen italienischen Stiefels.

Foto: IMAGO / NurPhoto

Basilikata liegt im Süden Italiens. Die Region ist bekannt für ihre Berglandschaften, Olivenhaine und ihre historischen Stätten wie Matera.

Emilia-Romagna ist eine Region in Norditalien. Hier kommen vor allem Gourmets auf ihre Kosten: Emilia-Romagna ist bekannt für kulinarische Spezialitäten, darunter Parmaschinken und Parmesan-Käse.

Friaul-Julisch Venetien liegt im Nordosten Italiens. Die Region ist für ihre Weine, ihre Kulturstädte wie Triest und Udine und ihre malerischen Berglandschaften bekannt.

Kalabrien liegt im Süden Italiens und ist bekannt für wunderschöne Küstenstädte, weiße Sandstrände und eine traditionelle Küche.

Ligurien ist eine Region in Norditalien und ebenfalls besonders für einige Küstenstädte, darunter die Cinque Terre, Strände und Kulinarik bekannt.

Marken liegt an der Adria-Küste in Mittelitalien. Die Region ist bekannt für wunderschönen Städte wie Urbino und Ascoli Piceno sowie für ihre Strände.

Molise ist die zweitkleinste Region Italiens und bekannt für ihre malerischen Dörfer, ihre Naturparks und ihre traditionelle Küche.

Piemont ist eine Region in Norditalien und bekannt für kulinarischen Spezialitäten wie Trüffel und Barolo-Wein sowie für ihre Alpenlandschaften und Skigebiete.

Sardinien ist die zweitgrößte Insel im Mittelmeer und bekannt für ihre Strände, ihre Nuraghen-Türme und ihre Kulinarik.

Sardinien ist die zweitgrößte Insel im Mittelmeer.

Foto: IMAGO / Wirestock

Trentino-Südtirol ist eine Region im Norden Italiens. Hier locken atemberaubende Berglandschaften zahlreiche Touristen an. Die Region ist von den Dolomiten und den Alpen umgeben, was sie zu einem beliebten Ziel für Skifahrer und Wanderer macht. Die Region hat eine bilinguale Bevölkerung, die sowohl Italienisch als auch Deutsch spricht.

Umbrien liegt im Zentrum Italiens und ist für malerische Hügelstädte, eine üppige Landschaft und reiche Geschichte bekannt. Umbrien ist auch berühmt für seine Kunst, seine Architektur und seine Gastronomie. Darüber gibt es in Umbrien kulinarische Spezialitäten wie Trüffel, Olivenöl und Wein.