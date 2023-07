Urlaub in Italien: 500 Euro Strafe – Wo einkaufen im Bikini teuer wird

In Bikini einkaufen oder in den Bus? Darauf steht in einigen italienischen Badeorten Strafe. Urlauber sollten sich angemessen kleiden.

Rom. Wer in den Urlaub fährt, will ausspannen, sich erholen und Spaß haben. Das bedeutet aber nicht, dass man sich nicht an die Regeln des Gastlandes anpassen muss. In Italien herrschen inzwischen einige Verbote, die man besser beachten sollte, will man sich saftige Strafen ersparen. Dazu zählt auch ein gewisser Dresscode, auf den die modebewussten Italiener sogar in ihren Badeorten großen Wert legen.

Mit Flipflops herumschlurfende, halb nackte Touristen sind nicht gern gesehen. Außerhalb des Strandes gilt sogar das Tragen gewöhnlicher Badedresses als unelegant. Wer kurz in den Supermarkt oder in die Pizzeria gehen möchte, sollte sich dort nicht im Bikini blicken lassen, sondern sich lieber „richtige“ Kleidung überwerfen.

Touristen mit unangemessener Kleidung droht Geldstrafe

Die Badeortschaft Chioggia bei Venedig, die für ihren langen Sandstrand bekannt ist, wehrt sich jetzt mit einer Geldstrafe von 75 Euro gegen Touristen, die im Stadtzentrum im Strandoutfit erwischt werden. Das Oben-Ohne-Verbot gilt auch für Männer. „Wir können nicht zulassen, dass man halb nackt im Stadtzentrum herumspaziert, die Polizei wird unnachgiebig sein“, warnt Bürgermeister Mauro Armelao.„Niemand ist in Chioggia prüde, aber wir verlangen Respekt einer Stadt gegenüber, die sich dem Tourismus verschrieben hat.“

Es sei unhaltbar, täglich Männer in Badehosen oder Damen im Bikini in Supermärkten zu sehen. Auch in öffentlichen Verkehrsmitteln im Badeanzug zu fahren, soll künftig bestraft werden. Der Ortsvorsteher reagierte damit auf Anrainer-Proteste, die sich gegen „nackte Touristen“ in der Gemeinde richten. Wer sich also mehr als 50 Meter vom Strand entfernt, muss sich anziehen.

Im süditalienischen Sorrento kann shoppen in Bikini noch teurer werden. Oben ohne- Touristen droht eine Strafe von bis zu 500 Euro. Die vielen Touristen, die derart leicht bekleidet durch die Straßen ziehen, würden dem Ansehen Sorrentos schaden und „Unbehagen“ bei den Einheimischen auslösen, heißt es in der Verordnung.

Auch die Stadt Portofino in Ligurien verbietet in der Stadt das Flanieren im Badeanzug. „Portofino ist ein Juwel und man muss sich dementsprechend verhalten“, kommentierte der Bürgermeister Matteo Vaicava. Und selbst die Betreiber von Strandanlagen setzen was das Erscheinungsbild ihrer Gäste angeht auf „Bon ton“. Ein absolutes No-Go ist es, barbusig im Strand-Restaurant einzukehren: Barfuß ja, aber doch bitte mit T-Shirt und Pareo, lautet die Parole von Sanremo bis Sizilien.

Strenge Regeln auch an italienischen Stränden

Und auch am Meer gelten präzise Verhaltensregeln, so die Devise des Konsortiums der Badeanstalten (Sib). Umziehen sollen sich die Badegäste ausschließlich in den dafür vorgesehenen Kabinen und nicht vor aller Augen auf der Sonnenliege. Nackt unter die Stranddusche gehen, ist nicht erlaubt. Es gibt nur sehr wenige FKK-Strände in Italien und an den übrigen ist Freikörperkultur nicht erlaubt.

Das bedeutet, dass eigentlich sogar das unbeholfene Umziehen mit Handtuchschutz nicht genehm ist und auch Kinder nicht nackt herumlaufen dürfen. Auch das Aufhängen der Kleider am Innengerüst des Sonnenschirms ist out. Laute Klingeltöne der Mobiltelefone und schallende Kofferradios nerven die Strand-Nachbarn – und widersprechen somit den Regeln des Anstands.

In Italien achtet man inzwischen auch sehr auf die Sicherheit der Touristen, die im Urlaub oft nicht passend ausgerüstet sind. Auf den Wanderwegen der ligurischen Touristenregion Cinque Terre herrscht Badeschlapfen-Verbot. Jeder, der nicht mit richtigem Schuhwerk unterwegs ist, muss mit Strafen von 50 bis 2.500 Euro rechnen, warnt der Nationalpark-Vorstand.

Grund sind die vielen Verletzungen durch ungeeignetes Schuhwerk. Die Betroffenen müssen oft aufwendig mit Hubschraubern aus dem Park geholt werden. Der Touristenstrom in den malerischen Dörfern an der Steilküste, die über einen Wanderweg miteinander verbunden sind, hat nach zwei Jahren Corona-Pandemie wieder stark zugenommen. Vor allem Kreuzfahrttouristen, die im nahen Hafen von La Spezia anlegen, überlaufen im Sommer die kleinen Orte – viele in Flip-Flops oder gar High Heels.