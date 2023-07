Archäologie: Rätsel um mysteriöse Aborigines-Felsbilder gelöst

Weltweit gibt es viele Orte, an denen Archäologie-Begeisterte auf ihre Kosten kommen. Die indischen Ruinen von Hampi, Machu Picchu und die verlassene Felsenstadt in Jordanien sind nur einige davon.

Die verschiedenen Stämme der Aborigines leben seit 65.000 Jahren auf dem Kontinent Australien. Ihre Geschichte ist einzigartig, gerade weil man lange annahm, dass sie sich komplett abgeschottet vom Rest der Welt abspielte. So sind die Aborigines im Norden Australiens die älteste bestehende Kultur der Erde. Doch immer wieder beweisen faszinierende Ausgrabungen und Studien, dass die Ureinwohner Australiens gar nicht so alleine waren.

Seit ihrer Entdeckung vor 50 Jahren beschäftigt eine Felsmalerei an der Nordküste Australiens die Archäologie. Sie zeigen zwei für die Aborigines völlig untypische Schiffe. Seitdem wurde diskutiert, zu welche Kultur die Schiffe gehören könnten. Zeigen sie Europäer oder handelt es sich um einen bisher unbekannte maritime Fortschritt der Ureinwohner Australiens? Jetzt scheint eines der ältesten Rätsel um die Aborigines gelöst zu sein. Eine Studie der Flinders University hat die Felsbilder als Kriegsschiffe von den sogenannten Osterinseln Indonesiens identifiziert, den Molukken. Ihre Erkentnisse veröffentlichten sie im Wissenschaftsmagazin "History Archeology".

Damit gelten die Schiffe als nur einer von zwei Beweisen, dass die Australier bereits vor den Europäern von anderen Völkern besucht wurden. Die Schiffe seien typisch für die indonesische Inselkultur der Molukken. Bisher waren den Archäologen nur Besuche von der ebenfalls im heutigen Indonesien liegenden Insel Sulawesi bekannt. Doch warum handelt es sich bei den Darstellungen um Kriegsschiffe? Führten die Aborigines Krieg mit den Menschen aus dem pazifischen Norden?

Felsbilder der Aborigines: Waren die Ureinwohner selbst Seefahrer?

Auffällig sind die dreieckigen Flaggen und Bugverzierungen der Schiffe auf den Felsmalereien. Sie stimmen mit den Schiffen der molukkanischen Inselbewohnern überein. Weil die Bilder der Kriegsschiffe eine so genaue Repräsentation der molukkanischen Vehikel sind, glauben die Forscher, dass die Erschaffer der Felsbilder die Schiffe aus der Nähe studiert haben müssen. Dazu müssten sie entweder im Kampf oder als Passagiere die Gelegenheit gehabt haben.

Wer ist denn hier zu sehen? Aborigines malten Felsbilder fremder Schiffe. Archäologen konnten erstmals die Herkunft der Schiffe bestätigen.

Foto: Darrell Lewis und Daryl Wesley,

So könnten die Aborigines aus Awunbarna, einem Gebiet im Norden Australiens, Handel mit den Inselbewohnern getrieben haben. Ebenso wahrscheinlich ist, dass die Boote auch als Sklavenjägerschiffe oder Kriegschiffe gefürchtet gewesen waren. In jedem Fall seien die Felsbilder eine Darstellung einer Machthierarchie, stellt die Studie fest. "Diese Motive unterstützen existierende Ideen davon, dass es sporadische und unabsichtliche Reisen von Indonesien an die australische Küste gab", wird der leitende Autor der Studie, der maritime Archäologe Dr. Mick de Ruyte, in einem Pressestatement zitiert.

Felsmalerei der Ureinwohner: Traumzeit und Farbenpracht

Als im 17. Jahrhundert erste holländische Seefahrer Indonesien erreichten, berichteten sie von einheimischen Kontakten nach Australien. Insbesondere die Einwohner von Malakku besaßen den Ruf, exzellente Segler zu sein, die auf kriegerische Expeditionen gingen. Die Studie helfe zu verstehen, wie stark die interkulturellen Kontakte in Südostasien waren, berichtet Co-Autorin Wendy van Duivenvoorde im Pressestatement.

Die fremden Besucher kamen wohl von der indonesischen Inselgruppe der Molukken. Sie sind nur eine von zwei bestätigten Kulturen, die vor den Europäern auf die Aborigines traf.

Foto: Mick de Ruyter / Flinders University

Australien sollten die ersten Europäer erst 1770 betreten, als der britische Entdecker James Cook nahe dem heutigen Sydney landete. Auch diese ersten Begegnungen mit den "Weißen" hielten die Aborigines der Awunbarna auf anderen Felsbildern fest. Sie zeigen europäische Schiffe im typischen Kunststil der Ureinwohner.

Die Aborigines der Awunbarna hielten auch die ersten europäischen Schiffe als Felsbilder fest. .

Foto: imago images/Auscape\UIG

Die Kunst der Aborigines gilt als eine der ältesten Kunsttraditionen der Erde. Ihre Motive verweben echte Menschen und Tiere mit der magischen Traumwelt. Überwiegend ritzten die Aborigines auf Holz und Fels, bemalten aber auch Rinde und diverse andere Materialien. Seit einigen Jahrzehnten findet die Kunst der Aborigines auch international Anerkennung. Die Künstler sind heute mehr als jemals zuvor in der Geschichte des modernen Australiens prägend für die Kunstszene. (os)

