Ägypten: Hai-Angriff in Hurghada – Fischer machen fürchterliche Entdeckung

"Vor meinen Augen gefressen": In Hurghada ist ein 23-Jähriger von einem Hai getötet worden. Im Magen des Tiers fand man Leichenteile.

Hurghada.

In Ägypten ist ein Mann von einem Hai getötet worden. Bei dem Opfer soll es sich um einen 23-Jährigen handeln

Das Tier wurde gefangen genommen

Fischer fiel dabei eine Wölbung am Bauch des Hais auf. Sie schnitten das Tier auf

Grausame Szenen am ägyptischen Badeort Hurghada: Wie das ägyptische Umweltministerium am Donnerstagabend mitteilte, ist am Roten Meer ein 23-jähriger Mann nach einem Hai-Angriff gestorben. Ein Boot habe noch versucht, den Mann, der verzweifelt um Hilfe geschrien habe, zu retten. Das Boot habe sich ihm aber nicht schnell genug nähern können. Bei dem Tier handelt es sich lokalen Medienberichten zufolge offenbar um einen Tigerhai.

Das Tier sei später gefangen und getötet worden. Laut lokalen Medienberichten war der Bauch des Tigerhhais stark gewölbt. Fischer, die den Hai fingen, dachten demnach zunächst, es handele sich um ein schwangeres Tier auf Nahrungssuche. Als sie den Hai aufschnitten machten sie eine grausame Entdeckung: Im Magen fanden sich der Kopf des 23-Jährigen sowie ein Arm.

Der Strand wurde nach Angaben des Ministeriums für zwei Tage geschlossen Lokale Medien meldeten, es handle sich bei dem Opfer um einen russischen Staatsbürger. "Das Opfer war kein Tourist, sondern hatte seinen ständigen Wohnsitz in Ägypten", sagte Generalkonsul Viktor Woropajew der russischen Nachrichtenagentur Tass.

Ägypten: Hai-Angriff in Hurghada

In Onlinediensten kursieren Bilder Videos, die angeblich den Angriff zeigen – darin ist ein Mensch zu sehen, der versucht, dem Raubfisch zu entkommen. Ein Zeuge sagte gegenüber "Daily Mail": "Der Hai hat den Mann direkt vor meinen Augen gefressen, das Mädchen konnte entkommen. Er hat die Attacke abbekommen." Dem Bericht zufolge handelte es sich bei der Frau um die Freundin des Opfers. Der Vater des 23-Jährigen, nach dem das Opfer verzweifelt geschrien habe, habe die Attacke mitansehen müssen.

Hurghada in Ägypten gehört zu den beliebtesten Urlaubsregionen des Landes.

Foto: Benno Schwinghammer / dpa-tmn

Der Hai sei durch Abfälle angelockt worden, meldeten Medien unter Berufung auf örtliche Behörden. Demnach sollen Viehhändler tote Tiere ins Meer geworfen haben. Haie fressen die Kadaver, die oft auch an die Küste gespült werden. Dort verwechseln sie die Beute manchmal mit schwimmenden Menschen und greifen diese deshalb an, hieß es weiter.

Fakten zum Tigerhai Wissenschaftlicher Name Galeocerdo cuvier Größe Durchschnittlich 3-4,2 Meter, max. bis 7,5 Meter Gewicht Durchschnittlich 385-635 kg, max. bis 1.400 kg Lebensraum Tropische und gemäßigte Meere weltweit Besondere Merkmale Dunkle Streifen auf der Haut ähnlich wie bei einem Tiger, breiter Kopf und spitze Nase

Das Rote Meer ist ein beliebtes Reiseziel, auch für deutsche Urlauber. Angriffe von Haien sind dort eigentlich selten. Vereinzelt kommt es aber zu tödlichen Attacken. Im Sommer vergangenen Jahres wurden zwei Frauen, darunter eine Österreicherin, bei einem Hai-Angriff getötet. 2018 starb ein Tourist aus Tschechien, 2015 ein Deutscher.

Häufige Fragen und Antworten zu Hai-Angriffen: Wie oft finden Hai-Angriffe statt?

Weltweit werden jährlich etwa 80 bis 100 Fälle von Hai-Interaktionen gemeldet. Davon gelten nur einige als ernsthafte Angriffe, die zu Verletzungen oder gar Todesfällen führen.

Welche Haiarten sind am häufigsten an Angriffen beteiligt?

Antwort: Weiße Haie, Tigerhaie und Bullenhaie sind die drei Arten, die am häufigsten mit Hai-Angriffen auf Menschen in Verbindung gebracht werden.

Was sind die Gründe für einen Hai-Angriff?

Hai-Angriffe können verschiedene Ursachen haben. Oft geschehen sie, weil der Hai ein menschliches Objekt mit seiner natürlichen Beute verwechselt.

Wie kann man das Risiko eines Hai-Angriffs minimieren?

Man kann das Risiko minimieren, indem man gewisse Sicherheitsmaßnahmen beachtet, wie z.B. das Vermeiden von Gewässern, in denen Haie bekanntermaßen leben, und das Vermeiden von Schwimmen bei Dämmerung, Nacht oder Morgengrauen.

Gibt es Orte, die für Hai-Angriffe bekannt sind?

Es gibt bestimmte Gebiete, in denen Hai-Angriffe häufiger auftreten, wie z.B. die Küste von Western Australia, die Küstenregionen von Südafrika, Kalifornien und Florida in den USA.

Welche Auswirkungen hat die Hai-Angriffs-Berichterstattung in den Medien?

Die Berichterstattung über Hai-Angriffe kann zu einer verzerrten Wahrnehmung der tatsächlichen Risiken führen. Obwohl diese Ereignisse selten sind, erzeugen sie oft intensive Medienaufmerksamkeit und können zu irrationalen Ängsten beitragen.

Wie verhält man sich richtig, wenn man einem Hai im Wasser begegnet?

Falls Sie einem Hai begegnen, sollten Sie ruhig bleiben und sich langsam zurückziehen. Plötzliche Bewegungen oder Fluchtversuche können den Hai provozieren. (day/bekö/dpa/afp)