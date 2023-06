Deutsche Bahn: ICE-Ticket für unter 10 Euro – wer das will, muss schnell sein

Berlin. Diese Nachricht dürfte Zugreisende erfreuen: Pünktlich zur Sommersaison bietet die Deutsche Bahn ihre ICE- und IC-Tickets für unter zehn Euro an. Die Rabattaktion gilt für kurze Strecken, etwa für einen Kurzurlaub in die Nachbarstadt. Die Tickets seien ab 9,90 Euro und zwischen dem 11. Juni und dem 31. Juli erhältlich, wie die Bahn am Mittwoch mitteilte.

Die günstigen Tickets gelten dann für kürzere Strecken wie Köln-Düsseldorf, Hamburg-Bremen, Augsburg-München oder Dresden-Leipzig. Bei der letzten Verbindung legen die Züge immerhin eine Strecke von über 100 Kilometern zurück.

Deutschlandticket: Wie weit komme ich mit der Fahrkarte?

Lesen Sie auch: Deutsche Bahn: In vielen Fällen gibt es kein Geld mehr erstattet

Deutsche Bahn: Etwas mehr als eine Million Tickets

Besonders günstig kommen Fahrgäste mit einer Bahncard 25 oder 50 weg. Nach Angaben der Bahn sind dann schon Preise von 7,40 Euro im Fernverkehr möglich, wie es weiter hieß. Die Fahrscheine sind für die zweite Klasse gültig und können online oder über die DB-Verkaufsstellen erworben werden.

Für den Aktionszeitraum steht allerdings nur eine begrenzte Anzahl an Tickets zur Verfügung. Laut Bahn sind mehr als eine Million Tickets für die Vergünstigung vorgesehen. Zum Vergleich: Etwa sieben Millionen Menschen hatten sich zum Verkaufsstart Anfang Mai das Deutschlandticket gesichert. (fmg/AFP)