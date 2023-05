Met-Gala 2023: Opulentes Kostümfest für Lagerfeld – mit Katze

New York. Vielleicht wird man auf unsere Epoche einmal zurückblicken so wie wir heute auf das Rokoko: Gegen den Wahnsinn der Welt setzt eine Elite Opulenz, als gebe es kein Morgen. Der wahre Adel unserer Zeit sind Hollywoodstars, Popsängerinnen und Supermodels, und ihr glamourösester Ball ist jeden ersten Montag im Mai die Met-Gala. Vogue-Chefin Anna Wintour (73) setzte ihr Kostümfest im New Yorker Metropolitan Museum of Art dieses Jahr unter das Motto Karl Lagerfeld.

Eigentlich hätte das Motto „Luxus-Umstandsmode“ sein können. Tennisspielerin Serena Williams (41) bestätigte am Montag erstmals, dass sie ihr zweites Kind erwartet. Vater ist Reddit-Mitgründer Alexis Ohanian (40). Stolz streichelte der Tech-Millionär auf dem Roten-Teppich den Babybauch der 23-fachen Grand-Slam-Gewinnerin, die ihre Tenniskarriere im vergangenen Jahr beendet hatte.

Met-Gala: Schaulaufen mit Babybauch

Auch Supermodel Karlie Kloss (30) brachte Baby-Neuigkeiten mit zum Roten Teppich – für die Reporter ein Segen: Kurzinterviews auf der Met-Gala hatten sonst häufig den Informationswert einer Seifenblase. Dass es inzwischen teilweise verpönt ist, Frauen auf ihre Kleidung anzusprechen, hat es nicht leichter gemacht.

Auch für Karlie Kloss ist es das zweite Baby. Sie ist verheiratet mit dem milliardenschweren Investor Joshua Kushner (37), dem Bruder von Donald Trumps’ Schwiegersohn und ehemaligen Chefberater Jared Kushner (42). Lesen Sie auch: Met Gala 2022 – die besten Looks

Doch Hauptthema auf dem roten Teppich war eine ebenfalls schwangere Abwesende: Superstar Rihanna (35). Würde sie noch kommen? Die ersten Fotografen wollten schon einpacken, doch dann twitterten Fans, dass sie soeben mit ihrem Freund, dem Rapper Asap Rocky (34), das nahe Luxushotel verlassen hatte.

Met-Gala: Gisele Bündchens erster Auftritt nach Scheidung

Und wie sie kam! Ihr Kleid von Valentino hatte eine Schleppe, lang wie die Fifth Avenue. Ihr Cape war verziert mit 30 übergroßen Kamelienblüten, und schließlich lüftete sie auf halber Treppe den Babybauch. Es ist das zweite Kind für die Sängerin aus Barbados und den New Yorker Hip-Hopper.

Wer kein Babyglück und keinen Partner zeigen konnte, demonstrierte, dass das Leben auch als Single wunderbar sein kann. Supermodel Gisele Bündchen (42) hatte ihren ersten Auftritt seit der Scheidung von Football-Star Tom Brady (45). „Mein Kleid ist aus einem Shooting von 2007 mit Karl Lagerfeld für die Vogue“, erklärte die Brasilianerin mit den deutschen Wurzeln den Reportern ihren weißen Art-déco-Entwurf, drehte Pirouetten und ließ dabei ihr Feder-Cape rotieren.

Das US-Model Karlie Kloss präsentiert ihren Babybauch. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Auch Serena Williams zeigt sich mit Babybauch auf dem roten Teppich. Foto: Mike Coppola/Getty Images

Der Bauch von der schwangeren Sängerin Rihanna (rechts) ist unter einem weißen und pompösen Kleid schwerer zu erkennen. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Offenbar ein Trend auf der diesjährigen Gala: lange Schleppen. Sängerin Rita Ora schreitet mit ihrer die Treppen hinauf. Foto: Photo by Theo Wargo/Getty Images for Karl Lagerfeld

Paris Hilton kommt ebenfalls mit Schleppe – und außergewöhnlichen High Heels. Foto: Theo Wargo/Getty Images for Karl Lagerfeld



Auch Rihanna folgt dem Trend: Eine weiße Schleppe macht ihr Outfit besonders extravagant. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Sängerin Jennifer Lopez nimmt am "Schleppen-Duell" teil – und taucht gleich mit zwei Schleppen auf. Foto: Angela WEISS / AFP

Model Gisele Bündchen im Art-déco-Kleid: Ihren ersten Auftritt nach der Scheidung bestreitet sie mit weißen Federn und einem Outfit, das an einen Engel erinnert. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Jared Leto verkleidet sich als Katze von Karl Lagerfeld, Choupette. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Nicole Kidman in einer feinen Robe von Chanel. Das Kleid hat Bedeutung – es stammt aus Kidmans berühmter Werbung für das Parfüm aus dem Jahr 2005. Foto: ANGELA WEISS / AFP



Schauspielerin Kristen Stewart kam nahezu ungeschminkt und mit einem lässigen Outfit zur Gala. Foto: Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

Met-Gala: Des Kaisers alte Kleider – Stars in Vintage-Chanel

Noch mehr Vintage-Chanel: Nicole Kidman (55) holte ein Kleid aus ihrem Fundus, das sie 2005 in einer bekannten Werbung für die Luxusmarke getragen hatte. Von da an waren Models plötzlich abgeschrieben, alle wollten ihre Mode nur noch von Hollywoodstars bewerben lassen „Ich kannte Karl gut, er hat mich immer zum Lachen gebracht“, sagte sie. Sängerin Dua Lipa (27) trug das Brautkleid, das Claudia Schiffer 1993 für ihren Mentor Lagerfeld auf dem Laufsteg vorführte.

Schleppen sind dagegen längst nicht mehr nur etwas für die Hochzeit: Auch Jennifer Lopez (53), Rita Ora (32) oder Paris Hilton (42) schleppten jede Menge Stoff.

Choupette ließ sich bei Met-Gala vertreten

Kaiser Karl hätten all diese modischen Ausschweifungen gefallen. „Es fühlt sich fast ein bisschen überwältigend an, hier zu sein“, sagte Sängerin Carla Bruni (55), die einmal Frankreichs First Lady war. „Ich kann seinen Geist hier spüren.“

Sein Geist war also da, seine Haupterbin nicht. Entgegen vorheriger Spekulationen blieb Birma-Katze Choupette (11) dem Ereignis fern. Unter einem Katzenkostüm verbarg sich lediglich Oscar-Preisträger Jared Leto (51).