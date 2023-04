König Charles III: Detail auf Einladung zu seiner Krönung überrascht

Am 6. Mai wird Charles III. gekrönt. Der Buckingham Palast veröffentlicht ein Foto der Einladungskarte. Ein Detail ist wohl gewählt.

London. Großbritannien fiebert der Krönung von Charles III. am 6. Mai entgegen. Zumindest der royal gesinnte Teil des Königreichs. Mehr als 2000 geladene Gäste werden der Zeremonie in der Westminster Abbey in London beiwohnen und wohl schon bald Post aus dem Buckingham Palast erhalten.

Der Palast hat nun ein Foto der Einladungskarte verschickt. Das Design stammt von Andrew Jamieson, einem Wappenkünstler und Illustrator und steckt voller Symbolik. Besonders auffällig ist etwa das Motiv des "Grünen Mannes" am unteren Rand der Karte. Es handelt sich dabei um eine Figur aus der britischen Folklore, die den Frühling und die Wiedergeburt symbolisiert.

Ansonsten wird der schriftliche Teil der Karte von Blumen und Tieren gerahmt, von denen einige wiederum eine besondere Bedeutung haben. Der Rosmarinzweig symbolisiert etwa die Erinnerung an die Vergangenheit.

Aus Queen Consort wird Queen

Was jedoch am Kopf der Einladungskarte sofort auffällt, ist Camillas neuer Titel: "Die Krönung ihrer Majestäten König Charles III. und Königin Camilla." Königin? Bisher war Camilla nie als "Queen", sondern lediglich als "Queen Consort", also als Königsgemahlin, bezeichnet worden.

Der juristische Begriff Queen Consort besagt, dass die Trägerin nicht aus eigenem Recht Königin ist, sondern nur deshalb, weil ihr Ehemann die Königswürde inne hat.

Dass Camilla nun die Ehre zuteil wird, am 6. Mail zur "Queen" gekrönt zu werden, hat sie Charles' Mutter zu verdanken. Elizabeth II. verfügte noch kurz vor ihrem Tod, dass Camilla den Titel Queen führen solle. Wie aus Quellen aus dem Königshaus verlautet, sei der Titel Queen Consort bisher nur verwendet worden, um eine deutliche Unterscheidung zu der als "Queen" in den Köpfen der Briten verankerten Elizabeth II. klarzumachen. (tok)