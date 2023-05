Krönung von König Charles: Queen Consort Camilla nun Königin?

König Charles III. ist von Schottland nach London zurückgekehrt. Am Abend wird seine aufgezeichneten Ansprache an die britischen Bürger im Fernsehen ausgestrahlt. Mittags läuteten zu Ehren der Queen vielerort die Glocken.

Am 6. Mai wird König Charles gekrönt

Camilla wurde noch vor dem Tod der Queen der Titel Queen Consort verliehen

Wird sie nach der Krönung offiziell Königin?

Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. ist ihr Sohn Charles neuer König. Er wird als Charles III. die Regierungsgeschäfte übernehmen. Doch was ist mit seiner Ehefrau Camilla, die er 2005 nach seiner Ehe mit Prinzessin Diana geheiratet hatte und die bisher den Titel Herzogin von Cornwall führte? Ist Camilla nun Königin? Die Antwort darauf lautet ja und nein.

König Charles III. und seine Frau Camilla am Buckingham-Palast.

Foto: Yui Mok/PA Wire/dpa

Camilla hatte lange Zeit einen schweren Stand bei den Britinnen und Briten. Sie galt als Rivalin und Nebenbuhlerin der überaus beliebten Diana, die Camilla einmal als „Rottweiler" verhöhnte. Als die britischen Boulevardmedien intime Details der Beziehung zwischen Charles und Camilla veröffentlichten, schien ihr Ruf in der Öffentlichkeit ein für allemal ruiniert.

Queen würdigte Camilla mit Titel der „Queen Consort"

Mittlerweile hat sich das Bild der Briten von Camilla aber grundlegend gewandelt. Die Herzogin steht im Ruf zugewandt und bescheiden zu sein. Auch in der königlichen Familie genießt sie viel Respekt. Nur folgerichtig war daher eine Entscheidung der Queen in diesem Jahr.

Sie entschied, Camilla solle als den Titel „Queen Consort“ erhalten, also Königsgemahlin. Dies sei ihr „aufrichtiger Wunsch“, ließ Elizabeth II. am 6. Februar, einen Tag vor ihrem 70. Thronjubiläum, verkünden. Camilla selbst hatte bis dahin erklärt, sie wolle auch nach der Thronbesteigung ihres Mannes nur eine „Princess Consort" sein.

Doch was genau bedeutet der Titel Queen Consort überhaupt? Übersetzen lässt er sich am besten mit „Königsgemahlin". Eine festgelegte männliche Entsprechung gibt es im britischen Königshaus dagegen nicht. In der Vergangenheit fanden sich sowohl die Titel „King Consort", „Prince Consort" oder einfach „Prince". Letzteren bekam Philip, Duke of Edinburgh, von seiner Frau, Königin Elisabeth II., verliehen.

Camilla von Thronfolge ausgeschlossen

Der entscheidende Punkt ist, dass die Queen Consort nicht auf einer Stufe mit dem König steht, sondern diesem nachgeordnet ist. Sie ist gleichsam Untertanin wie alle anderen, auch wenn sie mit "Her Majesty" angesprochen wird. Als Queen Consort ist Camilla auch von der Thronfolge ausgeschlossen. Erster Thronfolger ist nun Prinz William, Charles' ältester Sohn. Die Titel des 40-Jährigen und seiner Frau Kate wurden erweitert: Statt Herzog und Herzogin von Cambridge sind sie nun Herzog und Herzogin von Cornwall und Cambridge.

Prinz William und seine Frau Kate.

Foto: Henry Nicholls/Pool Reuters/dpa

Die Plätze zwei bis vier der Thronfolge belegen nun Williams Kinder, der neunjährige Prinz George, die siebenjährige Prinzessin Charlotte und der vierjährige Prinz Louis. Hinter ihnen folgt Williams jüngerer Bruder Prinz Harry, obwohl er sich mit seiner Frau Meghan aus der ersten Reihe der Royals verabschiedet hat und mit ihr in Kalifornien lebt. Ihre beiden Kinder, der dreijährige Archie Mountbatten-Windsor, und die einjährige Lilibet Mountbatten-Windsor, folgen als nächste in der Thronfolge.

