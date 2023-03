Ostern 2023: Besondere Deko-Trends zum Fest

Gründonnerstag, Karfreitag oder Ostersonntag: Was an Ostern gefeiert wird, erklärt das Video.

Berlin. Der Frühling steht vor der Tür und kommt schneller als erwartet. Bereits jetzt denken viele über die ersten Aktivitäten im Freien nach. Endlich wieder im Garten feiern. Und an Ostern natürlich versteckte Eier suchen.

Doch nicht nur draußen kann man es sich schön machen. Auch die Wohnung kann man zu Ostern besonders schmücken – woher kommt sonst das Sprichwort: „sich in Schale werfen“. Das sind die Deko-Trends für das Frühjahr 2023.

Deko-Trends für Ostern 2023: Natur pur

Für Naturliebhaber hat Ostern so einiges in petto. Laut dem Berliner Interior-Architekten Ed Caml von „Ed Interior Design“ sind Holz und Natursteine sowie getönte und geriffelte Gläser in diesem Frühjahr bei der Deko nicht wegzudenken.

„Natürliche Farben und Materialien sind ein Trend. Zimmerpflanzen und Äste sind zu zentralen Deko-Elementen geworden“, sagt er. Bei Tischdecken und Servietten kann man auf Leinen setzen. Ob selbstgehäkelte Ostereier oder der Einsatz von Moosen und Baumrinde: Im Netz sind die Natureinflüsse bei der Deko beliebt.

Osterfest: Goldene und schwarze Deko

Ein weiterer Trend, der bereits seit Jahren anhält: goldene Oster-Deko. Der Hype lässt aber langsam nach – Schwarz ist dagegen als Deko-Farbe immer gefragter. Caml: „Das ist auch vom Stil abhängig. Wenn man den klassik-modernen haben möchte, dann taucht die Farbe wieder auf.“ Für alle Gold-Fans bedeutet das: Sie müssen Ihre Deko noch nicht entsorgen. Auch 2023 kann es noch einmal so richtig funkeln, glitzern und glänzen.

Sie konnten mit der Goldfarbe nie viel anfangen? Dann können Sie jetzt aufatmen. Vor allem jene, die schon immer eine Schwäche für den Loft-Style hatten. Schwarze Deko-Figuren setzen sich bei diesem Einrichtungsstil eindeutig durch. Auch interessant: Welche Bedeutung hat Ostern im Judentum und Islam?

Natürliche Farben und Materialien sind auch zu Ostern 2023 absolute Deko-Trends.

Foto: Ed Caml

Handmade liegt im Trend: Oster-Deko zum Selbstmachen

Das klassische Küken in der Eierschale gibt es als Oster-Deko dagegen nicht mehr, beobachtet Inhaber Reinhardt Kirchner von „Exedra Möbel & Accessoires“ in Berlin. Insgesamt gebe es immer weniger saisonale Deko. So wurden 2022 oft noch Restbestände von 2021 verkauft.

Ein weiterer Grund, warum weniger Oster-Deko verkauft wird: Selbstgemachtes ist wieder in Mode. Das bestätigt auch Kirchner: Es macht einfach Spaß, die Eier auszupusten und zu bemalen. „Viele müssen jetzt auch sparen“, fügt er hinzu. Lesen Sie auch: Brauchtum – Darum sollten Sie an Ostern kein frisches Hemd tragen

Platziert wird die diesjährige Oster-Deko am liebsten auf einem Tablett oder Teller. So kann alles schön angeordnet und bei Bedarf ohne viel Aufwand weggeräumt werden.

Oster-Deko 2023: Lila und Pastelltöne im Trend

Reinhardt Kirchner setzt bei der Oster-Deko vermehrt auf Pastelltöne, wie Rosé, Orange und Grün. Auch frische Pflanzen dürfen bei ihm nicht fehlen. Sein aktueller Favorit: Eukalyptuszweige in einfachen, modernen Vasen. Auch schön: Tulpen. Sie bringen mit ihrer Farbe den Frühling in die Wohnung.

Eukalyptuszweige als Deko: ein Must-have zu Ostern.

Foto: iStock / Yummy pic

Neben den Pastelltönen gilt Lila als absoluter Favorit dieses Jahr. Vor allem Lavendel gibt der Oster-Deko die passende Lebensfreunde zum Frühlingsbeginn.

Der Perlen-Trend scheint perfekt dazu zu passen. Schon 2021 feierten sie ihr großes Comeback. Dieses Jahr sind sie auch auf dem Ostertisch angekommen. Die hübsch glänzenden Perlen harmonieren perfekt mit den Pastell- und Lilatönen und geben der Deko einen eleganten Touch. Ostereier in der typischen cremeweißen Perlmutt-Optik sind dieses Jahr beliebt.