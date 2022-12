Butter: Aldi senkt kurz vor Weihnachten die Preise

Berlin. Aldi hat kurz vor Weihnachten die Butter-Preise gesenkt. Das berichtet die „Lebensmittel Zeitung“. Demnach sinke der Preis für eine 250-Gramm-Packung der Handelsmarke erstmals seit April unter die Zwei-Euro-Marke. Sowohl Aldi Nord als auch Süd bieten die Butter für 1,99 Euro an.

Das ist eine Reduzierung um 30 Cent. Aldis größter Rivale, die Supermarktkette Lidl, sowie Netto seien dem Markführer schon gefolgt, berichtet die „Lebensmittel Zeitung“.

Butterpreise seit Beginn des Jahres stark angestiegen

Zum Vergleich: Zu Jahresbeginn war der Preis noch bei 1,65 Euro. Gerade vor Weihnachten ist Butter ein sehr beliebter Artikel, weil viel gebacken wird. Im Mai lag der Preis für Marken-Butter der Unternehmen Meggle, Weihenstephan oder Kerrygold bei über drei Euro.

Wegen der extrem hohen Butterpreise in diesem Jahr haben die Konsumenten in Deutschland bis Oktober etwa neun Prozent weniger Butter gekauft als 2021. Rabattierte Butter dient immer wieder dazu, die Frequenz in den Märkten anzukurbeln.

Dass viele Milch-Artikel in den Supermärkten in diesem Jahr teurer wurden, lag an der russischen Invasion in der Ukraine, die am 24. Februar begonnen hat. (dw)