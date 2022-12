Harry und Meghan mit neuem Netflix-Deal: Weitere Doku im Januar

Ihre Netflix-Doku "Harry & Meghan" wurde schon in 33 Millionen Haushalten gestreamt. Nun kündigen die Aussteiger-Royals Nachschub an.

Am Donnerstag startet die neue Netflix-Serie "Harry & Meghan". Laut einem Trailer könnte die Dokumentation für reichlich Zündstoff sorgen. Denn der britische Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan werfen dem britischen Königshaus unter anderem Rassismus vor.

Berlin. Ihre aktuelle Doku ist gerade der Aufreger beim Streaming-Dienst Netflix. In "Harry & Meghan" rechnen Prinz Harry und seine Frau Meghan gnadenlos mit dem britischen Königshaus ab, berichten von Rassismus, Mobbing und Schreiattacken von Harrys Bruder William.

Laut Netflix-Angaben von Dienstag wurde die Doku bisher in 33 Millionen Haushalten weltweit angesehen. Der Streamingdienst gab zudem bekannt, dass die sechs Episoden (drei am 8. Dezember veröffentlicht, weitere drei am 15. Dezember) bis Sonntag (18. Dezember) zusammen weltweit schon rund 179,26 Millionen Stunden gestreamt worden seien.

Neue Doku zu "inspirierenden Führungspersönlichkeiten"

Auf dem Erfolg wollen sich Meghan und Harry allerdings nicht ausruhen. Das Paar, das nach dem Ausstieg aus dem britischen Königshaus mit seinen beiden Kindern Archie und Lilibet in den USA lebt und finanziell dauerhaft auf eigenen Beinen stehen will, hat bereits die nächste Doku angekündigt.

Dieses Mal soll es aber nicht um das royale Paar selbst gehen, sondern um inspirierende Führungspersönlichkeiten. "Live to Lead" (etwa: "Lebe, um voranzugehen") heißt die neue Reihe, die am 31. Januar bei Netflix veröffentlicht werden soll.

In einem Trailer sind etwa kurze Clips des ehemaligen südafrikanischen Präsidenten Nelson Mandela, der schwedischen Umweltaktivistin Greta Thunberg und der neuseeländischen Premierministerin Jacinda Ardern zu sehen. "Es geht um Menschen, die mutige Entscheidungen getroffen haben...", sagt Harry, bevor Meghan ergänzt: "...um für Wandel zu kämpfen und Anführer zu werden." Jede der insgesamt sieben Folgen soll 25 Minuten dauern.

Einladung zur Krönung: Meghan und Harry stellen Bedingungen

Das britische Königshaus hüllt sich zur aktuellen Doku bisher in Schweigen. Das abtrünnige Paar werde trotz alledem zu Charles' Krönung im kommenden Jahr eingeladen, zitierte der "Telegraph" am Wochenende eine royale Insider-Quelle. "Alle Mitglieder der Familie werden willkommen sein", hieß es.

Ob Meghan und Harry aber tatsächlich kommen werden, steht noch in den Sternen. Zuletzt hatten die beiden eine Entschuldigung von König Charles und Prinz William gefordert. Die beiden sollen "Verantwortung übernehmen" für den "Schmerz und Schaden", den sie Meghan und Harry zugefügt haben, berichtet ein Vertrauter der Zeitung "Times". (tok/dpa)