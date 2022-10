Klima-Protest: Aktivisten griffen weltberühmtes Gemälde von Vermeer an

Zwei Aktivisten der Gruppe Letzte Generation haben am Sonntag ein Gemälde des impressionistischen Malers Claude Monet im Museum Barberini in Potsdam mit Kartoffelbrei beworfen. Die Polizei nahm beide in Gewahrsam.

Berlin. Klima-Aktivisten haben aus Protest erneut ein Kunstwerk attackiert: Nach Angaben des Mauritshuis in Den Haag klebten sich zwei Aktivisten am Donnerstag an Johannes Vermeers „Das Mädchen mit dem Perlenohrring“ und die angrenzende Wand fest, während eine dritte Person eine „unbekannte Substanz“ auf das berühmte Gemälde schüttete. Glücklicherweise sei das Gemälde hinter Glas gewesen und unbeschädigt geblieben, erklärte das Museum weiter.

Auf Aufnahmen in den Online-Netzwerken waren Aktivisten in T-Shirts mit der Aufschrift „Just Stop Oil“ zu sehen, die „Wie fühlt ihr euch?“ rufen. Museumsbesucher reagierten wütend und schimpften „Schande“ und „Ihr seid bescheuert“. Die Polizei meldete drei Festnahmen.

BREEK - Meisje met de parel van Johannes Vermeer besmeurd in #Mauritshuis. pic.twitter.com/XzAZTOoBv9 — Steven Bakker (@Kolpen) October 27, 2022

Klima-Aktivisten klebten Kopf an Gemälde fest

Laut dem Museum begann die Attacke gegen 14 Uhr: Eine Person habe sich mit dem Kopf an das Glas vor dem Gemälde von Johannes Vermeer geklebt, eine andere habe ihre Hand an die grüne Wand daneben geklebt und eine dritte die Substanz geschleudert. „Kunst ist wehrlos, und der Versuch, sie aus welchem Grund auch immer zu beschädigen, wird von uns aufs Schärfste verurteilt“, erklärte das Mauritshuis.

Der Eingang zu dem Raum, in dem das „Mädchen mit dem Perlenohrring“ normalerweise hängt, war am Nachmittag durch eine große Reproduktion eines Ölgemäldes versperrt. Nach Angaben eines Wachmanns wird er wahrscheinlich für den Rest des Tages geschlossen bleiben. Vermeers berühmtes Bild soll laut dem Museum aber „so bald wie möglich“ wieder ausgestellt werden.

Klima-Aktivisten bewarfen auch Van Gogh-Bild

„Just Stop Oil“ hatte seit Anfang des Monats verschiedene Aktionen und Blockaden veranstaltet; unter anderem überschütteten Aktivisten in Londons National Gallery Vincent Van Goghs Meisterwerk „Sonnenblumen“ mit Tomatensuppe, am Montag bewarfen Aktivisten die Wachsfigur von König Charles III. bei Madame Tussauds in London mit Schokoladenkuchen. Mit ihren Aktionen will „Just Stop Oil“ einen Stopp aller neuen Öl- und Gasprojekte erreichen.

Am Sonntag wiederum hatten zwei Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ ein Gemälde des impressionistischen Malers Claude Monet im Potsdamer Museum Barberini mit Kartoffelbrei beworfen. Auch in anderen Städten gab es zuletzt immer wieder aufsehenerregende Protestaktionen von Umwelt- und Klima-Aktivisten. (afp/fmg)

