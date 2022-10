Joko und Klaas verschenken Instagram-Accounts an Iranerinnen

Iraner versammeln sich an Aminis Grab zum Ende der Trauerzeit

Genau 40 Tage ist es her, dass die 22-jährige Mahsa Amini nach ihrer Festnahme durch die iranische Sittenpolizei in Teheran unter bis heute ungeklärten Umständen gestorben ist. Zum Ende der traditionellen Trauerzeit im Iran wollen dutzende Menschen das Grab Aminis in ihrer Heimatstadt Saghes besuchen.

