Deutsche Bahn: Große Störung - Sabotage an Kabeln war der Grund

Der gesamte Fernverkehr der Deutschen Bahn lag am Samstag in Norddeutschland still. Nun gibt das Unternehmen den Grund dafür bekannt.

Zwei Neuerungen: So will sich die Deutsche Bahn verbessern

Zwei Neuerungen: So will sich die Deutsche Bahn verbessern

Berlin.

Große Störung bei der Deutschen Bahn: Der Fernverkehr in Norddeutschland wurde am Samstagmorgen eingestellt

Grund dafür war eine technische Störung

Sie wurde inzwischen behoben, der Zugverkehr läuft langsam wieder an

Nun gibt die Bahn bekannt: Wichtige Kabel waren sabotiert worden

Die großflächigen Ausfälle im Zugverkehr in Norddeutschland gehen nach Aussage der Bahn auf Sabotage zurück. "Aufgrund von Sabotage an Kabeln, die für den Zugverkehr unverzichtbar sind, musste die Deutsche Bahn den Zugverkehr im Norden heute Vormittag für knapp drei Stunden einstellen", sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Samstag. Nach Angaben der Bundespolizei wurden Kabel in Berlin-Hohenschönhausen und in Nordrhein-Westfalen durchgeschnitten.

Erste Ermittlungen hätten ergeben, dass der Tatort zwischen den Berliner S-Bahnhöfen Gehrensee und Hohenschönhausen liege, sagte Bundespolizei-Sprecher Jens Schobranski der Berliner Morgenpost. Die Bundespolizei gehe von einem "zielgerichteten Fremdeinwirken auf die Kabel der Deutschen Bahn" aus. Es könne sein, dass Kabeldiebe die Kabel aus Versehen durchtrennt hätten, doch auch eine bewusste Beschädigung halte man für möglich.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zu weiteren Details wollte die Bundespolizei am Samstag auch aus ermittlungstaktischen Gründen keine Auskunft geben.

Deutsche Bahn: Wichtiger Zugfunk gestört

Der Fernverkehr in Norddeutschland hatte am Morgen komplett stillgelegen. Zunächst hatte die Bahn mitgeteilt, dass eine technische Störung der Grund sei. Weitere Informationen hatte das Unternehmen zu dem Zeitpunkt noch nicht bekanntgegeben.

Nach Informationen unserer Redaktion war das GSM-R-Netz gestört, über das der Zugfunk abgewickelt wird. Eine Bahn-Sprecherin hatte dazu gesagt: "Es dient der Kommunikation zwischen den Leitstellen, die den Zugverkehr steuern, und den Zügen und ist damit unverzichtbarer Bestandteil für den reibungslosen Zugverkehr."

Die Störung, die sämtliche Eisenbahnunternehmen in Norddeutschland betroffen hat, ist inzwischen behoben. Still standen am Vormittag alle ICE- sowie IC- und EC-Züge in Norddeutschland. Der Zugverkehr lief ab 10 Uhr sukzessive wieder an.

Deutsche Bahn: Störung führt zu vielen Zugausfällen

Der Bahn-Stillstand in weiten Teilen Norddeutschlands zog unter anderem auch Nordrhein-Westfalen, Berlin und Hessen in Mitleidenschaft. "Es gibt keine Reisemöglichkeiten mit dem Fernverkehr von/nach Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen in/aus Richtung Kassel-Wilhelmshöhe, Berlin und NRW", teilte die Bahn im Internet mit. "Auch der ICE-Verkehr zwischen Berlin, Hannover und NRW ist eingestellt."

Auf der Webseite der Bahn hießt es zu dem Ausfall am Wochenende zunächst: "Leider kommt es zu kurzfristigen Zug- und Haltausfällen." Das Unternehmen empfiehlt Reisenden, sich kurz vor geplanten Fahrten über ihre Verbindung zu informieren. Das geht unter anderem unter www.bahn.de/reiseauskunft, die App "DB Navigator" oder telefonisch unter 030/2970.

Aufgrund einer Reparatur an der Strecke ist im in ganz #Norddeutschland derzeit keine Zugfahrten möglich. Bitte prüfen Sie Ihre Reiseverbindung und planen Sie mehr Reisezeit ein. mehr auf https://t.co/1RQL3VwEeg — Deutsche Bahn Verkehrsmeldungen (@DB_Info) October 8, 2022

Deutsche Bahn: Auch Regionalverkehr betroffen

Unternehmen Deutsche Bahn AG Gründung 1. Januar 1994 Gründungsstadt Berlin Eigentümer Bundesrepublik Deutschland

Neben dem Fernverkehr war am Samstagvormittag zumindest teilweise auch der Regionalverkehr der Deutschen Bahn in Norddeutschland unterbrochen. Konkret waren alle Regionalexpress- und Regionalbahn-Verbindungen im Bereich Niedersachsen und Bremen betroffen. (fmg/dpa)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.