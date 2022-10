Yes!Con 2022: Verfolgen Sie die Krebs-Convention

Am 15./16. Oktober 2022 findet Deutschlands größte Krebs-Convention von yeswecan!cer in München statt. Die Veranstaltung wird auch kostenlos im Livestream übertragen.

Berlin. Krebs ist eine bittere Diagnose. Damit müssen Betroffene erst einmal klarkommen. Am besten: nicht allein. Reden hilft. Darum geht es bei "YES!CON." Deutschlands größte Krebs-Convention folgt einer Philosophie: Die Betroffenen brauchen Kommunikation und Menschen, die dem Thema Gehör verschaffen. Die Aktionstage schaffen einen Resonanzboden.

Zwei Tage lang wollen sich Betroffene, Experten, Influencer am 15. und 16. Oktober in München über das Thema Krebs austauschen: Über Therapien, neueste Forschungsergebnisse und Möglichkeiten, das Leben von Erkrankten und ihren Angehörigen zu verbessern.

Funke Mediengruppe unterstützt die Veranstaltung

Die Veranstaltung wird auf den Portalen von ProSieben, RTL2 und der FUNKE Mediengruppe sowie auf yescon.org live per Stream übertragen. Zum dritten Mal wird auch der YES!Award – Ring of Courage verliehen.

Nach Manuela Schwesig (2020) und Philipp Mickenbecker (2021) erhält ihn dieses Jahr der Designer Guido Maria Kretschmer. Er erreicht mit dem TV-Format „Showtime of my Life“ ein Millionenpublikum, in dem Prominente auf Krebsvorsorge aufmerksam machen. Die SPD-Politikerin Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg Vorpommern, wird ihm den Preis überreichen. Sie selbst war auch an Krebs erkrankt.

Lauterbach und Prominente unterstützen "YES!CON"

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat die Schirmherrschaft übernommen. Mit dabei sind Prominente, die selbst Erfahrungen mit Krebs gesammelt haben, so etwa Joko Winterscheidt, Tanja Bülter, Uli und Michael Roth, Steffen Hallaschka, Stefanie Stahl, Daniel Bahr und Nicole Staudinger.

Ein inhaltlicher Schwerpunkt liegt auf den Chancen der Digitalisierung und den Gefahren im Datenschutz, wo er den Austausch wichtiger Gesundheitsdaten blockiert. In der Diskussion ist eine Petition, in der eine offensive Nutzung von Daten zur Prävention und Therapie von Krebskranken gefordert wird.

App ist die größte digitale Selbsthilfegruppe

Entstanden ist die YES!CON aus der digitalen Selbsthilfeinitiative yeswecan!cer. Ihre Ziele: Krebs ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken und daran erkrankte Menschen zu stärken.

Herzstück der Bewegung ist die yeswecan!cer-App, die Zugang zum Betroffenen-Netzwerk, zu Medizinerinnen und Medizinern, zu Expertinnen und Experten aus allen Disziplinen ermöglicht und relevante Informationen rund um die Krankheit bietet. Mit über 20.000 Userinnen und Usern ist sie Europas größte digitale Selbsthilfegruppe. (fmg)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.