Asteroiden: Welche Objekte der Erde gefährlich werden könnten

Immer wieder kommen Asteroiden der Erde gefährlich nahe. Was bedeutet das? Und welche Objekte könnten auf unserem Planten einschlagen?

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat einen ersten Test zur Abwehr von Gefahren aus dem Weltraum gestartet. Vom Luftwaffenstützpunkt Vandenberg im Bundesstaat Kalifornien hob eine Rakete mit einer Sonde ab, die mit einem Asteroiden zusammenstoßen und diesen so auf einen neuen Kurs bringen soll.

Berlin. Ein Asteroid rast auf die Erde zu, droht diese zu zerstören und die Menschheit zu vernichten. Dieses Horror-Szenario kennt man aus diversen Katastrophenfilmen, wie dem Netflix-Hit „Don’t Look Up“ (2021). Doch hierbei handelt es sich keineswegs um pure Fantasie made in Hollywood.

Immer wieder nähern sich Asteroiden der Erde – Gesteinsbrocken, die bei der Entstehung unseres Sonnensystem vor etwa 4,6 Milliarden Jahren übrig geblieben sind. Asteroiden sind, genau wie Kometen, keine Sterne oder Planeten, sondern zählen zur Klasse der Kleinkörper, die sich auf einer Bahn um die Sonne herum bewegen.

Asteroiden: Einschläge auf der Erde äußert unwahrscheinlich – aber nicht auszuschließen

Die meisten Asteroiden befinden sich im Hauptgürtel zwischen Mars und Jupiter. Tatsächlich stuft die NASA alle Himmelskörper, die sich der Erde bis auf 193 Millionen Kilometer nähern, als „erdnahe Objekte“ ein. Alles, was sich unserem Planeten bis auf eine Entfernung von weniger als 7,5 Millionen Kilometern nähert und größer als 150 Meter ist, gilt als gefährlich. Für Erdverhältnisse scheint das unendlich weit weg. Zum Vergleich: Der Mond ist fast 400.000 Kilometer von der Erde entfernt. Lesen Sie auch: Das ist der Unterschied zwischen Asteroiden und Meteoriten

Als PHAs – „potentially hazardous asteroids “ (potenziell gefährliche Asteroiden) – klassifizieren Astronomen erdnahe Objekte. Die Europäische Weltraumorganisation (ESA) hat aktuell 1383 solcher Asteroiden im Visier. Sie alle eint: Die Wahrscheinlichkeit eines Einschlags auf der Erde in den kommenden 100 Jahren ist äußerst gering, lässt sich aber auch nicht ausschließen. 2013 etwa krachte ein 20 Meter großer Brocken in die russische Millionenstadt Tscheljabinsk. Auch interessant: Perseiden: Sternschnuppen-Wissen zum Angeben

Ob ein Asteroid, Meteorit oder ein anderes Objekt auf der Erde einschlägt, ist eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Als Maß dient Weltraumforschenden die sogenannte Palermo-Skala, die jedem Himmelskörper einen Wahrscheinlichkeitswert zuordnet. Basierend auf dieser Skala führt die ESA eine Risikoliste mit allen erdnahen Objekten an. Weitere Faktoren, die in die Berechnung eines Werts einfließen, ist der Durchmesser eines Brockens, die verbleibende Zeit bis zum Aufprall und mit welcher Geschwindigkeit er in die Erdatmosphäre eintritt.

Das sind die zehn gefährlichsten Asteroiden

2010RF12

Maximale Einschlagswahrscheinlichkeit: 1/14

Datum des möglichen Einschlags: 5. September 2095

Durchmesser: Acht Meter

Geschwindigkeit bei Eintritt in Erdatmosphäre (km/s): 12.29

2017WT28

Maximale Einschlagswahrscheinlichkeit: 1/147

Datum des möglichen Einschlags: 24. November 2104

Durchmesser: Acht Meter

Geschwindigkeit bei Eintritt in Erdatmosphäre (km/s): 12.04

2006JY26

Maximale Einschlagswahrscheinlichkeit: 1/152

Datum des möglichen Einschlags: 3. Mai 2074

Durchmesser: Acht Meter

Geschwindigkeit bei Eintritt in Erdatmosphäre (km/s): 11.57

2020CQ1

Maximale Einschlagswahrscheinlichkeit: 1/224

Datum des möglichen Einschlags: 2. Februar 2070

Durchmesser: Sechs Meter

Geschwindigkeit bei Eintritt in Erdatmosphäre (km/s): 12.20

2020VW

Maximale Einschlagswahrscheinlichkeit: 1/250

Datum des möglichen Einschlags: 2. November 2074

Durchmesser: Sieben Meter

Geschwindigkeit bei Eintritt in Erdatmosphäre (km/s): 14.80

2011AM37

Maximale Einschlagswahrscheinlichkeit: 1/492

Datum des möglichen Einschlags: 11. Januar 2048

Durchmesser: Vier Meter

Geschwindigkeit bei Eintritt in Erdatmosphäre (km/s): 11.76

2016VB1

Maximale Einschlagswahrscheinlichkeit: 1/775

Datum des möglichen Einschlags: 8. November 2092

Durchmesser: Sieben Meter

Geschwindigkeit bei Eintritt in Erdatmosphäre (km/s): 12.46

2018JD

Maximale Einschlagswahrscheinlichkeit: 1/793

Datum des möglichen Einschlags: 8. Mai 2067

Durchmesser: Sechzehn Meter

Geschwindigkeit bei Eintritt in Erdatmosphäre (km/s): 13.76

2014JR24

Maximale Einschlagswahrscheinlichkeit: 1/806

Datum des möglichen Einschlags: 1. Mai 2069

Durchmesser: Fünf Meter

Geschwindigkeit bei Eintritt in Erdatmosphäre (km/s): 11.78

2021FM2

Maximale Einschlagswahrscheinlichkeit: 1/833

Datum des möglichen Einschlags: 21. März 2070

Durchmesser: Drei Meter

Geschwindigkeit bei Eintritt in Erdatmosphäre (km/s): 15.58

