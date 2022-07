Deutsche Bahn: Bombendrohung – Zug nach Sylt evakuiert

Wegen einer Bombendrohung ist ein Zug auf der Fahrt von Hamburg nach Sylt am Samstagabend gestoppt und evakuiert worden. Ein Überblick.

Bredstedt/Flensburg. Ein Zug der Deutschen Bahn ist auf der Fahrt von Hamburg nach Sylt am Samstagabend gestoppt und evakuiert worden. Grund dafür war eine Bombendrohung.

Wie ein Sprecher der Bundespolizei in Flensburg mitteilte, habe es einen telefonischen Hinweis auf eine mögliche Bombe in dem Regionalexpress gegeben. So mussten kurz vor Bredstedt 350 Fahrgäste den Zug verlassen. Lesen Sie auch: Deutsche Bahn: Verspätete Züge – Der Chef muss handeln

Deutsche Bahn: Evakuierung wegen Bombendrohung

Die Menschen wurden mit Bussen zum nächsten Bahnhof gebracht. Der Zug wurde durchsucht, wie der Polizeisprecher weiter sagte. Nach Angaben eines Bahnsprechers war der Zugverkehr zwischenzeitlich auf dem Abschnitt zwischen Husum und Bredstedt eingestellt.

Um kurz vor 20.00 Uhr soll die Strecke aber wieder freigegeben worden sein. Zuerst hatte "Bild.de" über die Bombendrohung berichtet. (day)

