Unwetter: Tornado möglich – 30 bis 40 Verletzte in Paderborn

Berlin. Die letzten Tage waren in vielen Teilen Deutschlands ungewöhnlich warm. Vielen Menschen tummelten sich bereits an Freibädern und Seen, die Grills wurden angeworfen und die ersten Sommergefühle stellten sich ein. Doch damit könnte nun vorerst Schluss sein.

In einigen Regionen Deutschlands drohen nämlich teils schwere Gewitter. In Nordrhein-Westfalen fegte Tief „Emmelinde“ bereits hinweg. Für Teile des Bundeslandes gab der Deutsche Wetterdienst (DWD) am frühen Nachmittag eine erste amtliche Unwetterwarnung wegen schwerer Gewitter heraus. Später folgten Rheinland-Pfalz, Thüringen, Bayern und Baden-Württemberg.

Unwetter: 30 bis 40 Verletzte in Paderborn

Durch Lippstadt in Nordrhein-Westfalen zog mutmaßlich sogar ein Tornado und richtete dabei schwere Schäden an. Zahlreiche Dächer seien abgedeckt worden und Bäume auf Autos gestürzt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Von Toten sei ihm nichts bekannt. Im Raum Paderborn sind 30 bis 40 Menschen verletzt worden, davon mindestens zehn schwer. Das teilte der Kreis am Abend mit. Lesen Sie auch: Extreme Hitzewelle: Warum in Indien Vögel vom Himmel fallen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor „lokal extrem heftiger Starkregen um 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, großer Hagel bis fünf Zentimeter und schwere Sturm- bis Orkanböen mit Geschwindigkeiten zwischen 100 und 130 Stundenkilometern“ im Westen und der Mitte Deutschlands. „Vereinzelte Tornados nicht ausgeschlossen“, hieß es zudem im DWD-Warnlagebericht.

Nordrhein-Westfalen: Ein mutmaßlicher Tornado hat in Lippstadt am Freitagnachmittag massive Schäden verursacht.

Tief „Emmelinde“: Deutsche Bahn kündigt Ausfälle und Verspätungen an

Bäume könnten entwurzelt werden, Dachziegel herabstürzen, Keller und Straßen mit Wasser volllaufen, warnte der DWD. Auch Schäden durch Hagel- oder Blitzschlag an Gebäuden, Autos und in der Landwirtschaft seien möglich. „Wie so oft trifft es in den angesprochenen Regionen nicht jeden, aber dort wo die Gewitter auftreten, werden sie heftig ausfallen“, kündigte DWD-Meteorologe Sebastian Altnau an.

Auch die Deutsche Bahn kündigte bereits Beeinträchtigungen durch die Wetteranlage an, es kann zu Verspätungen und Zugausfällen kommen. ahrgäste, die ihre für Freitag geplante Reise verschieben wollten, könnten ihre gebuchten Fernverkehrstickets bis einschließlich sieben Tage nach Störungsende flexibel nutzen. Sitzplatzreservierungen könnten kostenfrei umgetauscht werden, hieß es auf der Website der Bahn. (lhel/dpa)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.