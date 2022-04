Corona-Impfpflicht ist gescheitert - wie es weitergeht

Berlin. Der Kampf gegen die Corona-Pandemie wird in Deutschland auch künftig ohne eine allgemeine Impfpflicht geführt. Das Vorhaben aus den Reihen der Ampel-Fraktionen, eine verpflichtende Covid-19-Immunisierung für ältere Menschen einzuführen, hat am Donnerstag im Bundestag keine Mehrheit gefunden.

296 Abgeordnete stimmten im Parlament für die Impfpflicht ab 60, 378 votierten dagegen. Neun Parlamentarier enthielten sich. Ein Prestige-Projekt der Ampel ist damit gescheitert. Es war ein abgeschwächter Kompromiss gegenüber einer ursprünglich geplanten Impfpflicht für alle ab 18 und sollte möglichst viele Abgeordnete zur Zustimmung bewegen.

Abstimmung zur Impfpflicht: Niederlage für die Ampel-Koalition

Auch Anträge von Union, AfD sowie um den FPD-Vize Wolfgang Kubicki fanden keine Mehrheit. Der Vorschlag von CDU und CSU für ein Impfvorsorgegesetz sah vor, dass erst je nach Lage im Herbst endgültig über eine Pflicht zur Immunisierung entschieden würde. Die Anträge von Kubicki sowie der AfD hatte sich grundsätzlich gegen eine Impfpflicht gewandt.

Politisch hat dieser Tag eine herbe Niederlage gebracht, vor allem für die Befürworter der Impfpflicht in den Reihen der Regierungsfraktionen SPD, Grüne und FDP. Hierzu zählten in erster Linie Bundeskanzler Olaf Scholz und sein Gesundheitsminister Karl Lauterbach (beide SPD). Doch auch die Union steht als Verliererin da.

Impfpflicht ab 60 scheitert im Bundestag

Für den Alltag der Bürgerinnen und Bürger hat die Entscheidung von Donnerstag dagegen zunächst kaum Auswirkungen. Man könnte sagen: Es geht erst einmal weiter wie bisher. Eine Impfung gegen Covid-19 bleibt somit für die allermeisten Menschen hierzulande eine freiwillige Entscheidung.

Einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht gilt weiter

Es gibt aber eine Ausnahmen, die unabhängig von dem jüngsten Abstimmungsergebnis weiterhin gilt: die so genannte einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht. Sie trat Mitte März in Kraft und gilt für das Personal in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen wie etwa Krankenhäuser, Arztpraxen und Pflegeheime. Auch wenn die allgemeine Impfpflicht für alle ab 60 gescheitert ist, gilt sie in Berufen dieser Branchen weiterhin und ist auch nicht befristet.

Seit Inkrafttreten dieser Neuregelung müssen Beschäftigte ihrem Arbeitgeber eine Corona-Impfung oder -Genesung oder eine Kontra-Indikation nachweisen. Die kommunalen Gesundheitsämter können gegen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Sozial- und Gesundheitsbranche ohne diesen Nachweis ein Beschäftigungsverbot aussprechen. Sie verlieren damit ihren Gehaltsanspruch.

Fachleute gehen davon aus, dass ohne eine allgemeine Impfpflicht eine neu aufkommenden Virus-Variante im Herbst und Winter zu einer erneuten Corona-Welle führt und deren Auswirkungen deutlich stärker sein werden als mit einer Impfpflicht. Denn durch eine stagnierende Impfquote gibt es weiterhin einen größeren Anteil von Menschen, die keinen Schutz vor einer neuen Variante haben.

Im Herbst wohl wieder viele Covid-Patienten in Kliniken

Da ungeimpfte Infizierte meist schwerer erkranken, könnte im Herbst somit wieder eine hohe Zahl an Covid-Patienten in die Kliniken kommen. Planbare Operationen müssten erneut verschoben werden. Auch erneute Pandemie-Auflagen könnten die Folge sein. Die Impfpflicht sollte einer solchen Lage vorbeugen. Sich erst mit Beginn einer neuen Welle zu impfen bringt dagegen wenig, da die Vakzine ihre Schutzwirkung erst nach drei Dosen innerhalb mehrerer Monate entfalten.

Auf die derzeitigen Corona-Lockerungen, die die Ampel kürzlich beschlossen hatte und die seit Anfang April bundesweit in Kraft sind, hat die Ablehnung der Impfpflicht ab 60 im Bundestag indes keine rechtlichen Auswirkungen. Das Scheitern der Corona-Impfpflicht bedeutet also nicht, das die jüngst weggefallenen Pandemie-Auflagen wie Kontaktbeschränkungen oder Maskenpflicht jetzt automatisch wieder verschärft werden.

Als Vorbild galt in Deutschland lange das benachbarte Österreich. Dort war die allgemeine Impfpflicht vor längerem beschlossen worden. Anfang März wurde die Regelung jedoch aus rechtlichen Gründen ausgesetzt.

Dieser Artikel erschien zuerst auf www.waz.de