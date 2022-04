Corona-Isolation: Lauterbach sorgt für Verwirrung – der Minister hat keinen Plan

Die Ampelkoalition wirkt immer orientierungsloser in ihrem Pandemie-Management. Das liegt auch an Bundesgesundheitsminister Lauterbach.

Berlin. Das Pandemie-Management der Bundesregierung läuft derzeit nicht rund. Das hat auch mit der Rolle von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zu tun. Der SPD-Politiker galt bei der Bekämpfung des Coronavirus lange Zeit als Hausarzt der Nation.

Viele seiner Diagnosen waren zutreffend. Doch nun hat der promovierte Mediziner für gehörige Verwirrung gesorgt. Innerhalb von nur einem Tag hat er eine so wuchtige inhaltliche Drehung hingelegt, dass es bei der Bevölkerung Schwindelgefühle auslöst.

Corona: Karl Lauterbach gesteht Fehler bei Isolationspflicht ein

Noch am Montag hatte Lauterbach erklärt, dass die Isolationspflicht für Corona-Infizierte ab dem ersten Mai fallen und die Absonderung nach einer nachgewiesenen Ansteckung dann nur freiwillig erfolgen solle.

Alessandro Peduto, Politik-Korrespondent.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Damit hatte Lauterbach – lange Anführer im „Team Vorsicht“ – die Kontrolle der Pandemie gewissermaßen zur Privatsache erklärt. Die Botschaft, die bei den Bürgerinnen und Bürgern ankam, konnte nur lauten: Macht euch locker, die Pandemie ist fast vorbei!

Doch genau das ist sie nicht, wie Lauterbach tags drauf hastig einräumte. Als Gast in einer abendlichen Fernseh-Talkshow kassierte der Minister seine Entscheidung vom Vortag. Er habe einen Fehler gemacht, die Isolationspflicht bleibe doch. Die Botschaft diesmal: Der Minister hat keinen Plan.

Ampel-Regierung: Orientierungslosikeit in der Corona-Politik

Das Irrlichtern der Regierung setzt sich an anderer Stelle fort. Denn während die Ampelkoalition zuletzt die meisten Corona-Auflagen abgeschafft hat, soll der Bundestag am Donnerstag eine allgemeine Impfpflicht gegen Covid-19 einführen.

Das Vorhaben ist in der Ampel selbst aber so strittig, dass sich Abgeordnete von SPD, Grünen und FDP erst kurz vor der Abstimmung weitgehend einig wurden. Was hängen bleibt: Diese Regierung weiß nicht, wo sie mit ihrer Corona-Politik hinwill. Diagnose: Schwere Orientierungslosigkeit.