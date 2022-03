Kreuzfahrtschiff: "Norwegian Escape" auf Grund gelaufen – das passiert jetzt

Die "Norwegian Escape" ist auf ihrer Tour in der Karibik auf Grund gelaufen. 3000 Gäste befinden sich an Bord. Doch sie hatten Glück.

Kreuzfahrtschiff "Norwegian Escape" (Archivbild): Das Schiff ging mit 3000 Gästen an Bord in der Karibik auf Grund.

Karibik Kreuzfahrtschiff mit 3000 Gästen an Bord auf Grund gelaufen

Dominikanische Republik. Ein großes Kreuzfahrtschiff mit 3000 Touristen und 1600 Besatzungsmitgliedern an Bord ist vor der Dominikanischen Republik auf Grund gelaufen. Marine-Chef Ramón Betances Hernández sagte am Montag, das Schiff sei wegen "starker Winde" an der Nordküste des Karibikstaats auf Grund gelaufen. Der Wind sei etwa 30 Knoten stark gewesen – das entspricht rund 55 Stundenkilometern.

Kreuzfahrtschiff in der Karibik: "Keine Gefahr für Passagiere und Besatzung"

"Im Moment besteht keine Gefahr für Passagiere oder Besatzungsmitglieder." Die Hoffnung sei, das Schiff mit der nächsten Flut "aus seiner derzeitigen Position befreien" zu können.

Crucero continúa encayado en Taíno Bay, Puerto Plata; al lugar se han presentado representantes de diferentes instituciones del estado, con la finalidad de colaborar con la tripulación y que siga su curso conforme al programa de navegación la nave “Norwegian Escape”. pic.twitter.com/jRdOfShVHq — Ramón Núñez Fernández (@RamonNunez81) March 15, 2022

Wie ein Passagier auf Twitter berichtete, gelang die Befreiungsaktion am Morgen. "Wir sind frei!!!", schrieb der User und postete ein Foto von der sich vom Ufer entfernenden "Norwegian Escape". Lesen Sie außerdem: Kreuzfahrten trotz Corona: So plant die Branche für 2022

We are free!!!! pic.twitter.com/eHkdXiIQGo — The Disney Dude (@DisneyTalk101) March 15, 2022

Laut der Website der Betreiberfirma Norwegian Cruise Line ist die "Norwegian Escape" über 300 Meter lang und wiegt 165.000 Tonnen. Sie kann bis zu 4.200 Passagiere und 1.700 Besatzungsmitglieder beherbergen. Das Schiff wurde von der Meyer Weft im deutschen Papenburg gebaut und 2015 zur See gelassen. Mehr zum Thema: Diese Corona-Regeln gelten auf Kreuzfahrtschiffen

Auf der aktuellen Route steuert die "Norwegian Escape" die US-amerikanischen sowie die britischen Virgin Islands an und als finalen Stopp die Bahamas.