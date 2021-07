Steinbachtalsperre: Aktuelle Hochwasser-Lage - Bricht Damm?

Die Rurtalsperre läuft infolge des starken Hochwassers in Nordrhein-Westfalen über. An der Steinbachtalsperre entspannt sich die Lage.

Geröll hatte zwischenzeitlich den Grundablass der Steinbachtalsperre in der Nähe von Euskirchen verstopft, tausende Menschen wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht. Doch bislang hält der Damm.

Euskirchen.

Wie ist die aktuelle Lage an der vom Hochwasser bedrohten Steinbachtalsperre?

Der Wasserpegel sinkt weiter, die Lage ist "stabil, aber nicht unkritisch"

Behörden machen den Bewohnern aus den angrenzenden evakuierten Ortschaften Hoffnung auf eine Rückkehr

Die Unwetter in Nordrhein-Westfalen haben auch verschiedene Talsperren wegen des folgenden Hochwassers an ihre Belastungsgrenzen gebracht. Besondere Sorge bereitete die Steinbachtalsperre im Kreis Euskirchen. Am Donnerstag war ein Brechen des Dammes befürchtet worden, ein Sachverständiger hatte den Damm der Sperre als "sehr instabil" eingestuft. Rund 4500 Menschen aus mehreren Ortschaften wurden in der Folge evakuiert. Mit der Rurtalsperre, der Wupper-Talsperre und der Bevertalsperre waren an weiteren Sperren schwere Überschwemmungen befürchtet worden.

Am Freitag gab es dann eine erste vorsichtige Entwarnung, die Dämme und Staumauern hatten der Belastung durch die extremen Regenfälle standgehalten. "Die Staudämme der Talsperren in Nordrhein-Westfalen sind, mit Ausnahme der Steinbachtalsperre, stabil und unbeschädigt", sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Freitag nach einer Kabinettssitzung in Düsseldorf.

Steinbachtalsperre: Lage stabil "aber nicht unkritisch"

Laut Angaben des Kreises Euskirchen bleibt die Lage an der Steinbachtalsperre stabil "aber nicht unkritisch". Noch am Donnerstagabend war der Wasserstand in der Sperre gesunken, auch weil der Zufluss zurückgegangen war. Bei der Überprüfung des Dammes mit einer Drohne seien am Freitag keine kritischen Risse gefunden worden, so eine Kreissprecherin.

Der Euskirchener Landrat Markus Ramers (SPD) nannte die Situation an der Steinbachtalsperre ebenfalls kritisch. "Der Damm wird genau beobachtet. Wir haben derzeit Drohnen dort im Einsatz und hoffen, dass es nicht wieder beginnt zu regnen", sagte Ramers in einem Podcast des "Kölner Stadt-Anzeigers".

Die Polizei versuchte am Freitag zu überwachen, dass die Menschen nicht zurückkehrten, um Hab und Gut aus ihren Häusern zu holen. "Aber wir können jede Einsatzkraft nur einmal einsetzen, insofern muss ich an die Verantwortung des Einzelnen appellieren."

Es werde aktuell davon ausgegangen, dass im Laufe des Sonntags eine Rückkehr in die evakuierten Ortschaften möglich ist, heißt es in einer Mitteilung vom Freitagabend. Voraussetzung sei eine gleichbleibende Wetterlage.

Steinbachtalsperre: Grundablass freigeräumt – Wasser kann abfließen

Probleme bereitete der Grundablass, mit dem die Wassermenge in einer Talsperre geregelt werden kann. Das Grundabflussroh sei mit Geröll und Schlamm verstopft, so Ramers. "Wir können uns alle ausmalen, was es bedeutet, wenn der Damm brechen würde. In jedem Fall hätten wir es mit deutlichen Überschwemmungen in allen darunter liegenden Orten zu tun."

Wassermassen laufen im Überlauf der Rurtalsperre bei Heimbach in NRW ab.

Foto: Lino Mirgeler/dpa

Am Freitagabend dann die nächste vorsichtige Entwarnung zur Lage an der Steinbachtalsperre: Der Grundablass ist nach Informationen der Bezirksregierung Köln inzwischen freigelegt. Über diese Öffnung kann jetzt Wasser kontrolliert abgelassen werden, um den Druck auf dem Bauwerk zu senken.

Nur zur Klarstellung weil wir gefragt wurden: Eine Fahrt ins Gefahrengebiet #Steinbachtalsperre ist KEINE Option. Überlassen Sie die Hilfe und Rettung den Fachkräften von Feuerwehr und Rettungsdiensten! — Polizei NRW BN (@polizei_nrw_bn) July 14, 2021

Wo liegt die Steinbachtalsperre?

Die Steinbachtalsperre liegt südwestlich von Bonn im Kreis Euskirchen in Nordrhein-Westfalen. Diese Karte zeigt den genauen Ort der Talsperre. Bei Darstellungsproblemen bitte hier klicken.

Um Druck aus der Anlage zu nehmen, werde weiterhin das Wasser mit Hochleistungspumpen aus der Talsperre geholt, teilte der Landkreis mit. Im Einsatz an der Sperre waren die Feuerwehr Euskirchen und das Technische Hilfswerk (THW). Sie "kämpfen bis zur Erschöpfung gegen die Wassermassen", sagte Ramers am Mittwoch bei Facebook.

Einsatzkräfte des THW pumpen Wasser aus der Steinbachtalsperre (Aufnahme vom 15. Juli).

Foto: Marius Becker / dpa

Die Feuerwehr Euskirchen sprach bei Twitter am Freitag von einer angespannten Situation und dementierte gleichzeitig Falschmeldungen, wonach der Damm bereits gebrochen sei oder gesprengt werden solle.

#Einsatzinfo 3 der #Feuerwehr #Euskirchen

Die Feuerwehr wirkt hier ausdrücklich Gerüchten entgegen , wonach der Damm gebrochen ist oder aber gesprengt werden soll. Derartige Meldungen sind absolut unzutreffend. Die Kontrolle des Damms erfolgt über Techniker und auch Drohnen. pic.twitter.com/CbkugYNypl — Feuerwehr Euskirchen (@FW_Euskirchen) July 16, 2021

Mehrere Orte unterhalb der Talsperre waren in den vergangenen Tagen wegen der Gefahr eines Durchbrechens der Staumauer evakuiert worden. Die Orte Swistall-Odendorf, Essig, Ludendorf und Miel wurden geräumt. Das naheliegende Stück der Autobahn 61 ist vollgesperrt. Der Kreis Euskirchen appellierte an die Bewohner, noch nicht in die Häuser zurückzukehren. Die Gefahr sei noch nicht gebannt. "Wie lange die Situation anhält, lässt sich zur Zeit nicht sagen", so der Kreis.

Blick auf die Steinbachtalsperre. Der Damm der Talsperre droht einstürzen.

Foto: Marius Becker/dpa

Rurtalsperre übergelaufen: Wasseranstieg weniger extrem als erwartet

Auch an der Rurtalsperre entspannte sich die Lage am Freitag leicht. Sie war in der Nacht zu Freitag übergelaufen, wie der Wasserverband Eifel-Rur (WVER) mitteilte. Der Anstieg des Hochwassers der Rur fiel allerdings weniger extrem aus, als zunächst befürchtet. In Jülich konnten deshalb Menschen in ihre Wohnungen zurück. Die Evakuierung wegen des befürchteten Hochwassers sei aufgehoben worden, teilte die Stadt am Freitagvormittag mit. Nach Rücksprache mit dem WVER und dem Kreis Düren sei nicht mehr mit zusätzlichen größeren Wassermengen zu rechnen. Wie viele Menschen von der Evakuierung betroffen waren, konnte die Stadt zunächst nicht sagen.

Wassermassen werden aus der Rurtalsperre abgelassen.

Foto: Ina Fassbender / AFP

Durch die Klimakrise werden extreme Wetterlagen immer häufiger. Unsere interaktive Karte zeigt, wie viele Starkregentage den Landkreisen in Zukunft drohen.

Zuvor hatte der Wasserverband eindringlich gewarnt, die Menschen sollten sich nicht in Flussnähe aufhalten, da die Gefahr bestehe, mitgerissen zu werden. Auch sollten vollgelaufene Keller nicht betreten werden, weil die Gefahr von Stromschlägen bestehe.

In Erftstadt-Blessem hat es massive Überschwemmungen gegeben, mehrere Häuser stürzten ein. Dieses Foto teilte die Bezirksregierung Köln am Freitag auf Twitter. Foto: Rhein-Erft-Kreis/dpa

Pure Zerstörung: Die Fluten haben mehrere Häuser in Erftstadt-Blessem vollständig niedergerissen. Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP

Luftbilder zeigen das Ausmaß der Zerstörung in Erftstadt-Blessem. Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP

Bilder aus Erftstadt: Feuerwehrleute blicken von einer Brücke auf die überflutete Bundesstraße 265. Die Wassermassen haben die Straße überflutet, zwei Lkw sind ineinander verkeilt. Foto: Marius Becker/dpa

Das Dorf Schuld in der Eifel traf es beim Hochwasser besonders hart. Häuser stürzten ein, immer noch werden viele Menschen vermisst. Aufnahmen mit einer Drohne zeigen das Ausmaß der Zerstörung. Foto: IMAGO / Reichwein



Schuld in Rheinland-Pfalz: Das Hochwasser hat den Ort verwüstet. Polizisten inspizieren ein eingestürztes Haus. Foto: IMAGO / Reichwein

Hochwasser in der Eifel: Die Straße zwischen Dernau und Walporzheim wurde auf einem Abschnitt einfach von den Fluten mitgerissen. Foto: IMAGO / Future Image

Der Ort Dernau (Landkreis Ahrweiler) wurde beinahe komplett von den Wassermassen geflutet. Foto: IMAGO / Future Image

Im Ahrtal trat der Fluss vielerorts über die Ufer und überschwemmte nicht nur Keller sondern ganze Ortschaften. Ein Rettungshelikopter fliegt über dem Ort Dernau. Foto: IMAGO / Future Image

Der Wehr des Baldeneysees in Essen: Nach heftigen Regenfällen trat die Ruhr aus dem Bett und überschwemmte die Landschaft und Ortschaften. Sie erreichte den höchsten Pegelstand, der je gemessen wurde. Foto: IMAGO / Jochen Tack



Düsseldorf nach Unwetter und Starkregen: Die Tennisanlage des TV Grafenberg steht unter Wasser. Foto: MAGO / Moritz Müller

Im Ahrtal trat der Fluss vielerorts über die Ufer und überschwemmte nicht nur Keller, sondern ganze Ortschaften. Viele Menschen verloren alles - wie diese Flutopfer im Ort Dernau (Landkreis Ahrweiler). Foto: IMAGO / Future Image

Die Rurtalsperre Schwammenauel ist in der Nacht zu Freitag übergelaufen. Noch immer ist die Lage vor Ort angespannt. Foto: Oliver Berg/dpa

Ein ganzes Bundesland unterwegs zur Flutkatastrophe nach Rheinland-Pfalz: Baden-Württemberg entsendet alle Einheiten der Katastrophenschutzzüge des Landes zur Unterstützung der Hochwasserkatastrophe in den Kreis Ahrweiler Foto: IMAGO / Einsatz-Report24 / Markus Rott

Auf dem Campingplatz Waldcamping in Prüm riss das Unwetter Wohnwagen um und verursachte schwere Schäden. Foto: IMAGO / Eibner



Bilder aus der Gemeinde Monreal in Rheinland-Pfalz. Der gesamte Ortskern ist überflutet. Foto: IMAGO / Nordphoto

Soldaten der Bundeswehr helfen mit dem Pionierpanzer Dachs bei den Aufräumarbeiten in Hagen-Hohenlimburg. Die Unwetterschäden sind schwer. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

In Hagen sorgte der Starkregen für chaotische Zustände. Helferinnen und Helfer mussten im Ortsteil Hohenlimburg ein Altenheim evakuieren. Foto: Dieter Menne/dpa

Überschwemmungen im nordrhein-westfälischen Solingen: Der historische Balkhauser Kotten steht vollständig unter Wasser und wurde stark beschädigt. Foto: IMAGO / Nordphoto

Auch die Niederlande hat das starke Unwetter getroffen. Auf dem Campingplatz De Hatenboer in Roermond stehen Wohnwagen unter Wasser. Durch die starken Regenfälle ist die Maas auf eine Rekordhöhe gestiegen. Foto: IMAGO / ANP / Hollandse Hooghte



Ein Luftbild zeigt den Hochwasserstand in der niederländischen Provinz Limburg. Die Maas ist nach heftigen Regenfällen über die Ufer getreten. Foto: Sem van der Wal / ANP / AFP)

In Erdorf, einem Stadtteil von Bitburg in der Eifel, lief der kleine Fluss Kyll über. Teile des Dorfs sind geflutet. Hier beobachtet ein Anwohner, wie die Wassermassen die untere Etage seines Hauses überfluten. Foto: Harald Tittel/dpa

Die Fluten haben viele Menschen ihr Zuhause genommen. In Iversheim Bad Münstereifel sind ein Mann und eine Frau mit ihren Habseligkeiten unterwegs. Foto: Ina Fassbender / AFP

Trooz in Belgien: In den Provinzen Lüttich, Luxemburg und Namur wurde der provinzielle Katastrophenplan ausgerufen. Kritisch bleibt die Situation in Maaseik in der Provinz Limburg, wo das Wasser immer noch steigt. Foto: Eric Lalmand/BELGA/dpa

Eine Anwohnerin von Trooz begutachtet die Schäden an ihrem Haus. Die belgische Gemeinde wurde von dem Hochwasser stark getroffen. Foto: ERIC LALMAND / BELGA / AFP



Gemünd in Nordrhein-Westfalen: Ein Verkehrsschild liegt umgekippt am Strassenrand, nach dem die Urft über die Ufer getreten war. Die Hochwasserlage ist in Teilen von NRW weiterhin sehr angespannt. Foto: Oliver Berg/dpa

Auch Teile der Schweiz sind überflutet worden. Rund 50 Häuser in Giswil am Sarnersee sind nur noch übers Wasser erreichbar. Foto: IMAGO / Geisser

Im nordrhein-westfälischen Altena starb ein Feuerwehrmann bei der Rettung eines Mannes. Der Ort ist an noch an vielen Stellen überflutet. Foto: Marc Gruber/7aktuell.de /dpa

In Köln erreichte der Rhein Pegelstände von über fünf Metern - und das Wasser könnte noch weiter steigen. Viele Keller sind vollgelaufen, viele Straßen überflutet. Foto: Marius Becker/dpa

Die Wupper tritt in Wuppertal aus ihrem Flussbett. Teile der Innenstadt sind überflutet. Kurzzeitig drohte die Wuppertalsperre unkontrolliert überzulaufen, was zu noch höheren Pegelständen geführt hätte. Foto: Fabian Strauch/dpa



Weitere Talsperren unter Druck

Auch die Wupper-Talsperre bei Radevormwald und die Bevertalsperre im Oberbergischen Kreis gerieten wegen Starkregens unter Druck. Letztere lief am Donnerstagabend über, mehr als 1000 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. Zudem wurden angrenzende Ortschaften und Häuser evakuiert. Ein unkontrollierter Überlauf der Wupper-Talsperre bei Radevormwald konnte im letzten Moment verhindert werden. Der Feuerwehr war es gelungen, das Wasser kontrolliert ablaufen zu lassen. Aus Sicherheitsgründen waren die Anwohner der Wupper in Radevormwald bereits seit dem späten Mittwochabend aufgefordert worden, ihre Wohnungen zu verlassen.

In den sozialen Medien kursierten außerdem Gerüchte, dass die Oleftalsperre in Nordrhein-Westfalen gebrochen sei. Hierbei handelte es sich um eine Falschmeldung, wie die Polizei auf Twitter vermeldete. "Entgegen sämtlicher #Falschmeldungen: Die #Oleftalsperre ist #nicht #gebrochen! Bitte bleiben Sie #ruhig."

Sturm "Lothar" gilt bis heute als Jahrhundertsturm und Vorbote des Klimawandels. 1999 fegte er über Europa. Mehr als 100 Menschen starben. Diesem Gebäude in Karlsruhe wurde das Dach teilweise weggerissen. Foto: dpa/lsw

Aufräumarbeiten: Orkantief "Lothar" brachte 1999 das Dach dieses Autohauses in Achern (Ortenaukreis) zum Einstürzen. Über 20 Neuwagen verschiedener Marken wurden beschädigt. Foto: dpa

2007 zog der Orkan "Kyrill" über das Land. Bis heute gilt er als einer der heftigsten Stürme in Deutschland. Vielerorts - wie hier in Wipperfürth - entwurzelte er Bärume. Foto: IMAGO / McPHOTO/Luhr

Der Orkan "Kyrill" wütete heftig, 47 Menschen verloren ihr Leben. Hier schieben Feuerwehrleute einen umgestürzten Anhänger auf der Autobahn am Andislebener Kreuz von der Straße. Foto: IMAGO / Bild13

Sturmtief "Christian" hielt die Menschen in Nord- und Westeuropa 2013 in Atem, 16 Menschen starben. In Deutschland war vor allem der Norden betroffen: In Scharbeutz an der Ostsee ziehen dunkle Wolken auf. Foto: IMAGO / Christian Ohde



Sturmschäden in Hamburg: Tief "Christian" hat 2013 das Dach des Ernst-Deutsch-Theaters abgedeckt. Foto: IMAGO / Lars Berg

Der Orkan "Niklas" verursachte 2015 große Schäden. Elf Menschen kamen zu Tode, die Kosten beliefen sich auf rund 750 Millionen Euro. Am Flughafen Tegel rissen die Windböen ein Werbebanner von Qatar Airways nieder. Foto: IMAGO / Arnulf Hettrich

Weitere Folgen von Sturm "Niklas": In Waltershausen (Landkreis Gotha / Thüringen) knickte ein Baum um, der daraufhin eine Stromleitung herunterriss. Foto: IMAGO / Jacob Schröter

"Friederike" zog 2018 als schwerer Sturm mit Orkanböen über das Land. Zehn Menschen starben. Starkregen - wie hier in Berlin - fiel nieder. Foto: IMAGO / photothek / Florian Gärtner

"Friederike" gilt als der schwerste Sturm seit "Kyrill". Auf der A71 in Richtung Schweinfurt stürzte ein LKW um. Foto: IMAGO / Steve Bauerschmidt



Das Hochwasser sie vor allem ein Problem der kleinen Flüsse, sagte Laschet. "Der Rhein ist Hochwasser gewöhnt." In den Städten am Rhein gebe es Schutzvorkehrungen für steigende Wasserstände. Die großen Schäden seien an den Nebenflüssen entstanden, die große Wassermassen aufnehmen mussten.

Das Tief Bernd hat in Teilen Nordrhein-Westfalens und Rheinland-Pfalz zu einer Hochwasserkatastrophe geführt. In der Eifel stürzten Häuser ein, ganze Orte sind von der Außenwelt abgeschnitten und dutzende Menschen werden vermisst. Mehrere Städte stehen unter Wasser. Besonders tragisch ist die Lage in Erftstadt-Blessem. Hier gestalteten sich die Rettungsarbeiten schwierig, es wird damit gerechnet, dass noch mehr Tote gefunden werden, sobald das Wasser verschwunden ist. (pcl/dpa/AFP)

