Karl Dall: Verdacht auf Schlaganfall - Medizinische Behandlung

Berlin. Verdacht auf Schlaganfall beim Komiker Karl Dall: Wie der Sender ARD unter Berufung auf die Familie des 79-Jährigen mitteilte, ist er am Mittwoch in seinem Appartement in Lüneburg deshalb behandelt worden. Derzeit werde er weiter medizinisch versorgt, teilte das Erste mit.

Erst zu Wochenbeginn hatte der Komiker und Schauspieler in der Serie „Rote Rosen“ die Rolle des Alt-Rockstars „Richie Sky“ übernommen. Erschüttert zeigte sich der Produzent der ARD-Daily-Novela, Jan Diepers: „Wir sind sehr betroffen über Karls unerwartete Erkrankung. Die bisherigen Dreharbeiten verliefen ausgesprochen engagiert und lustig.“

Weiter wird der Produzent in einer Mitteilung zitiert: „Wir drücken Karl jetzt alle Daumen für seine baldige Gesundung und sichern ihm und seiner Frau alle Unterstützung zu, die wir als sein Produktionsstudio bieten können.“

Der Moderator, Sänger und Schauspieler Karl Dall wurde in Emden, Ostfriesland, geboren und wirkte in unzähligen Shows und Filmen mit. Er erhielt auch mehrere Preise, unter anderem den Deutschen Comedypreis im Jahr 1999.

In der Sendung „Verstehen Sie Spaß?“ schlüpfte Dall von 1983 bis 1990 unter anderem in die Rolle des Spaßtelefonierers und verwirrten Filmvorführers. Bei RTL moderierte er „Die Karl Dall-Show“ und die Sendung „Kalrs Kneipe“. Für eine Show im Jahr 2016 wanderten Karl Dall und vier weitere TV-Veteranen auf dem Jakobsweg. (les/afp)

