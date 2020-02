Michael Wendler platzt der Kragen und ruft Oliver Pocher zum Battle auf

Berlin. Michael Wendler und Oliver Pocher – Freunde werden beide wohl nicht mehr. Nachdem Pocher in den letzten Wochen keine Möglichkeit ungenutzt ließ, sich über den Schlagerstar und seine Freundin Laura Müller lustig zu machen, fordert Michael Wendler den Comedian jetzt zu einem Battle auf. „Ich bin jederzeit bereit, mich mit dir zu battlen“, sagt der Schlagerstar in einer Instagram-Videobotschaft.

Der sichtlich angesäuerte Wendler konnte einfach nicht auf sich sitzen lassen, dass Pocher am Freitag bei „Let’s Dance“ live erneut in den Angriffsmodus ging. „Ist der Wendler auch im Publikum?“ Sofort war Wendler zu sehen, der sich nur mit Mühe zu einem Grinsen hinreißen lassen konnte.

Michael Wendler ruft Oliver Pocher zum Battle auf

Das Publikum konnte sich das Lachen nicht verkneifen, erst recht dann nicht, als Pocher laut „Egal!“ rief – eine erneute Spitze gegen ein Musikvideo des Schlagersängers, das inzwischen wohl unbekannter sein dürfte als die zahlreichen „Egal!“-Memes im Internet, für das es als Vorlage herhalten musste. Erneut Gelächter im „Let’s Dance“-Publikum.

Auch wenn sich Oliver Pocher im Vergleich zu den Social-Media-Attacken der letzten Wochen damit vergleichsweise noch zurückhielt, ging die Aktion dem Wendler jetzt zu weit. „Ich finde, dass was sich Herr Pocher geleistet hat, geht gar nicht“, sagte Wendler, der mit seiner Freundin Laura Müller jetzt auch in einer Doku-Soap zu sehen ist, an seine Instagram-Followerschaft gerichtet, um Pocher dann direkt anzusprechen: „Wir können das gerne unter Männer austragen, obwohl ich nicht weiß, ob du einer bist.“

„Lege dich nicht mit dem Wendler an!“

Er sei jederzeit bereit, sich mit Pocher zu „battlen“, schiebt er hinterher. Er wisse ganz genau, dass Pocher so sein will wie er, der Wendler. Doch am Ende kann es schließlich nur einen Wendler geben. „Leg dich nicht mit dem Wendler an“, schiebt der 47-Jährige zum Abschied noch hinterher.

Bislang hat Pocher noch nicht auf das Video geantwortet. Fortsetzung folgt. (bekö)

