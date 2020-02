Madrid: Boeing von Air Canada offenbar beschädigt - Notlandung vorbereitet

Madrid.

Einer Boeing 767 von Air Canada droht offenbar eine Notlandung in Spanien

Das Flugzeug hat ein technisches Problem

Es kreist seit mehr als einer Stunde über Madrid, um Sprit loszuwerden

Im Himmel über Madrid scheint es eine Notlage auf einem Passagierflug zu geben: Eine Boeing 767 der Fluggesellschaft Air Canada, die von der spanischen Hauptstadt aus nach Toronto fliegen sollte, zieht seit mehr als einer Stunde Kreise in der Nähe des Aeropuerto Adolfo Suárez in Madrid-Barajas. Laut spanischer Flugaufsicht gibt es ein technisches Problem an der Maschine. Man bereite sich auf eine Notlandung des Fluges AC837 vor.

Offenbar sind Teile des Fahrwerks beim Start beschädigt worden, auch eine Turbine soll Schaden genommen haben. Laut der spanischen Zeitung „El Mundo“ befinden sich 130 Passagiere an Bord. Ein Livestream zeigt die Situation am Flughafen in Madrid.

Die Zeitung meldet zudem, sie habe eine Audioaufnahme des Kapitäns der Air-Canada-Maschine erhalten. Darin sei zu hören, wie er sich an die Passagiere wendet, um das Problem zu erklären. Man habe einen „kleinen Notfall“ mit einem der Reifen. Die Stimme bittet die Passagiere zudem um Ruhe und Geduld.

#Exclusiva 🔵 Así comunicaba el comandante del avión del Air Canada que la aeronave se prepara para el aterrizaje de emergencia. El avión tiene 130 pasajeros a bordo y ha perdido una rueda poco después de salir de Barajas. pic.twitter.com/uP8Dv5dage — EL MUNDO (@elmundoes) February 3, 2020

In spanischen Medienberichten heißt es, mehrere Rettungswagen würden bereits am Flughafen bereitstehen. Mehrere Bewohner Madrids hätten sich in sozialen Netzwerken und am Notruftelefon besorgt gezeigt, weil die Maschine ungewohnt tief über die Stadt flog, hieß es in Berichten.

Die Maschine soll offenbar noch eine Weile in der Luft bleiben, um Sprit loszuwerden. Auf der Homepage der Airline ist als Grund der bereits angekündigten Verspätung des Fluges AC837 „schlechtes Wetter“ aufgeführt.

@controladores va todo bien? Ese vuelo ha pasado por Tres Cantos después de despegar de MAD Barajas tan bajo que que no era normal 🤔😰 @aeropuertoMAD pic.twitter.com/DoMSu5x2xB — Beatriz M. Blancas (@Beatrizxy) February 3, 2020

Más problemas en Barajas: a las 15h, un Boeing 767 de Air Canada ha perdido piezas del tren de aterrizaje que han entrado en el motor, obligándolo a declarar emergencia. Ahora deberá estar tres horas quemando combustible. — Sepla (@sepla_pilotos) February 3, 2020

Spanish air traffic control operator ENAIRE announces Madrid Barajas slowing down normal operations to deal with emergency return of Air Canada AC837, which encountered "a technical problem" on take off. Flight currently south-east of city. https://t.co/HBxNyoyScU — Matthew Bennett (@matthewbennett) February 3, 2020

Flughafen Madrid: Drohne legt Flugverkehr lahm

Zuvor hatte es am „Aeropuerto Adolfo Suárez“ bereits eine Beeinträchtigung des Flugverkehrs durch eine Drohne gegeben. Alle Starts und Landungen seien am frühen Montagnachmittag für eineinhalb Stunden eingestellt worden, 26 Maschinen seien umgeleitet worden, unter anderem nach Valencia, Barcelona, Alicante, Valladolid und Saragossa, teilte die spanische Betreibergesellschaft Aena mit.

Der Alarm wurde den Angaben zufolge gegen 12.40 Uhr ausgelöst und gegen 14.15 Uhr wieder aufgehoben. Ob eine oder mehrere Drohnen gesichtet wurden, war zunächst unklar. Ein Sicherheitsausschuss sei eingerichtet worden, um den Zwischenfall zu analysieren. Die Sichtung sei von mindestens zwei Piloten gemeldet worden, hieß es.

Spanische Flugsicherung mahnt: Drohne ist kein Spielzeug

Die spanische Flugsicherung ENAIRE wies darauf hin, dass eine Drohne „kein Spielzeug, sondern ein Fluggerät“ sei. Aena warnte unterdessen, das Fliegen von Drohnen in der Nähe eines Flughafens sei ein schweres Vergehen, das mit Strafen von bis zu 90.000 Euro geahndet werden könne.

Mit zuletzt knapp 62 Millionen Passagieren pro Jahr (2019) ist der „Aeropuerto Adolfo Suárez“ in Madrid-Barajas der wichtigste Airport Spaniens und auch einer der verkehrsreichsten in Europa.

(br/dpa)