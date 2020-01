Lufthansa: A380 muss umkehren - Feueralarm im Flugzeug

Eine Lufthansa-Maschine musste in Paris notlanden.

Ein A380 musste am Nachmittag umdrehen. Er war in München gestartet und wollte nach Miami. Grund ist eine Warnung aus dem Frachtraum.

München. Auf dem Weg von München nach Miami hat eine Lufthansa-Maschine umkehren müssen. Wie ein Lufthansa-Sprecher auf Anfrage mitteilte, erhielten die Piloten für den Frachtraum eine Feuerwarnung. Das Flugzeug befindet sich nun auf dem Weg zum Pariser Flughafen Charles-de-Gaulle, um dort außerplanmäßig zu landen.

Der Airbus A380 war am Mittag in München gestartet und hatte seine Richtung etwa zwei Stunden später über dem Atlantik geändert. Da der Frachtraum vom Flugzeug aus nicht zugänglich ist, werde die Maschine erst am Boden näher untersucht werden können.

Die Warnung müsse man ernst nehmen, teilte der Sprecher mit. Es könne sich aber genauso gut um eine Fehlermeldung handeln. (jb)

Flugzeug-Pannen – mehr zum Thema:

Immer wieder kommt es vor, dass Flugzeuge wegen Zwischenfällen Sicherheits- oder gar Notlandungen hinlegen müssen. Ende November musste eine Boeing 777 wegen eines Triebwerksbrands in Los Angeles notlanden. Auch die Lufthansa traf es im vergangenen Jahr: Weil ein Triebwerk ausfiel, kehrte ein Lufthansa-Jet aus Frankfurt um. Ein anderes Problem sorgte auf einem Eurowings-Flug für Unruhe: Eine Powerbank setzte eine Jacke auf einem Flug nach Düsseldorf in Brand.