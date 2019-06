Wetter: Jörg Kachelmann warnt vor Tornados - Regen, Hagel und Stürme an Pfingstmontag

Tornado in Bocholt Ein ungewöhnliches Wetterphänomen hat Einwohner der Stadt in Nordrhein-Westfalen erschreckt. Einige wenige Straßen waren betroffen.

Offenbach. Meteorologen erwarten für Pfingstmontag tubulentes Wetter. Fast überall im Land sind schwere Gewitter möglich. In Sachsen-Anhalt wird heftiger Starkregen erwartet. Vereinzelt können es demnach auch bis zu 50 Liter in kurzer Zeit sein. Möglich seien auch schwere Sturmböen bis 100 Kilometer pro Stunde und vereinzelt Orkanböen. Jörg Kachelmann warnt derweil vor Tornados.

In Berlin und Brandenburg könnte es vor allem am Abend und in der Nacht örtlich Sturmböen, Starkregen und Hagel geben, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes in Potsdam. Wann und wo genau es zu den Gewittern komme, sei jedoch nicht festzumachen. Die Wetterlage sei «recht undurchsichtig".

In NRW könnte es Starkregen, Hagel und Sturmböen geben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mit. Flächendeckende Unwetter sind einer DWD-Meteorologin zufolge aber nicht zu erwarten. Ab dem Abend solle sich das Wetter wieder beruhigen. Im Tagesverlauf sind Temperaturen von 21 bis 25 Grad möglich.

Wetter: Jörg Kachelmann äußert Sorge

Das Wetter hatte in den vergangenen Tagen schon die ein oder andere unerfreuliche Überraschung parat. Nun droht für Pfingstmontag neues Ungemach.

Nachdem es im Osten und Südosten Deutschlands erstmal heiter bis wolkig startet, wird es am Nachmittag zunhemend ungemütlich. Es werden Schauer, Gewitter und Hagel erwartet. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor allem für den Osten und Südosten vor örtlichen Unwettern. Auch im Westen seien einzelne Gewitter möglich. Meteorolge Jörg Kachelmann ist wegen der Tornado-Gefahr besorgt.

„Wenn das Setup und die Parameter der Wetterlage so bleiben, müssten wir auch das T-Wort morgen etwas ernsthafter unter die Leute bringen“, schreibt er bei Twitter. Mit „T-Wort“ sind Tornados gemeint. Erst in vor wenigen Tagen bestätigte der Deutsche Wetterdienst einen Tornado in Bocholt.

Den Pfingstmontag halte er für den „bisher gefährlichsten Wetter-Tag in diesem Jahr“, so Kachelmann weiter.

Ich bin weiterhin sehr besorgt, was die #Gewitter #Unwetter morgen betrifft (Osthälfte Deutschland). Der bisher gefährlichste Wetter-Tag in diesem Jahr. Sehr warm, viele Leute unterwegs, wenig Medienecho vorher (Feiertags-Notdienste und man muss die Dienstags-Print vollbekommen). — Jörg | kachelmannwetter.com (@Kachelmann) June 9, 2019

Wie entstehen Tornados?

Mit Tornados sind schnell rotierende Luftwirbel gemeint. Sie reichen von der Unterseite einer Wolke bis zum Boden oder Wasser. In dem Wirbel können Geschwindigkeiten von bis zu 500 Kilometer pro Stunde auftreten. Wie genau Tornados entstehen, ist aber unklar.

Was bislang bekannt ist:

Tornados entstehen bei einer Schichtung von feuchtwarmer und trockenkalter Luft Dadurch kann es zu enormen Luftmassenüberwälzungen kommen Gewitter entstehen Gibt es am Boden andere Windgeschwindigkeiten und- richtungen, können Tornados entstehen

Wetter im Westen eher kühl, im Osten heiß

Laut DWD teilt das Wetter Deutschland nach dem vielerorts sommerlichen Pfingstsonntag in zwei Hälften. „Wenn man von den Benelux-Staaten an die Oder-Neiße-Grenze fährt, wird es kontinuierlich wärmer“, sagte DWD-Meteorologe Markus Übel in Offenbach am Sonntag.

Während es im Westen also eher kühl sei, liege über dem Osten Deutschlands heiße Luft aus der Sahara. Deswegen komme es dort immer wieder zu Gewittern, auch Unwetter seien möglich.

Pfingstmontag bringt wohl viel Regen

Der Pfingstmontag startet im Osten und Südosten Deutschlands vielerorts noch heiter bis wolkig. Am Nachmittag sind dort kräftige Schauer und Gewitter möglich, örtlich aber auch Unwetter.

Im Westen und der Mitte Deutschlands dominieren dagegen schon am Montagmorgen Regenwolken das Geschehen am Himmel. Die Temperaturen steigen auf maximal 23 Grad im Westen und bis zu 31 Grad im Osten.

Gewitter im Osten auch noch am Dienstag möglich

Am Dienstag ist es im Südosten heiter und auch im Osten zeigt sich immer wieder die Sonne. Am Nachmittag drohen dann im Osten Deutschlands erneut teils kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen, es besteht Unwettergefahr.

In den anderen Landesteilen ist es wechselnd bis stark bewölkt und es regnet schauerartig. Die Höchstwerte liegen bei maximal 17 Grad in der Eifel und 31 Grad an der Neiße.

Ab Mittwoch gleichen sich die Temperaturen laut DWD dann an und das Wetter beruhigt sich.

• Nicht nur in Deutschland ist das Wetter turbulent. In den USA gab es wegen extremen Wetters Tote nach Tornados und eine Hitzewelle im Süden.

