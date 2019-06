Rock am Ring und im Park: Festival-Wetter zwischen Sturm und Sonne

Sturmwarnung fürs „Rock am Ring“, Hitze bei „Rock im Park“. So wird das Wetter bei den beiden Mega-Festivals an diesem Wochenende.

Rockmusik Sturmwarnung für „Rock am Ring“: So wird das Festival-Wetter

Berlin. Das Line-up ist seit gefühlten Jahrzehnten beständig: Die Ärzte, Slayer, Slipknot, The Smashing Pumpkins – die Headliner von „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ sind so überraschend wie das Amen im Priesterseminar (und in Sachen Geschlechtervielfalt auch ähnlich divers). Anders ist es beim Wetter – das ist für weitaus mehr Abwechslung gut.

Noch vor dem Start am Freitagnachmittag gaben die Veranstalter auf der offiziellen Facebook-Seite des „Rock am Rings“, das auf dem Nürburgring stattfindet, eine Warnung aus: Es sei Starkwind vorhergesagt, besonders für die Zeit zwischen 17 und 20 Uhr. „Bitte sichert bis mittags eure Campingausrüstung. Alle Pavillons müssen am Freitag vorläufig abgebaut werden.“

Dazu dürfte es ordentlich Regen geben, auch Gewitter sind durchaus wahrscheinlich. Immerhin: Es sind noch etwa 23 Grad, wenn sich das Unwetter (wirklich) entlädt. Und zum Auftakt auf der Hauptbühne mit der US-Rockband Badflower schien noch die Sonne. Bis zum Abend blieben vorerst größere Gewitter aus, die Schäden mit sich gebracht hätten.

Über die Bitte, die Pavillons abzubauen, amüsieren sich die hammerharten Rockfans natürlich schon unter dem Post bei Facebook. „Was heutzutage für ein Geschiss gemacht wird ist unglaublich!!!Das ist nicht Rock’n Roll!“, schimpft einer. Um hinterher zu setzen: „Saufen kann ich auch ohne das Ding.“

Andere haben Verständnis und können die Aufforderung nachvollziehen: „Bei Starkwind möchte ich nicht in der Nähe eines Pavillons stehen, der urplötzlich abhebt und Stangen durch die Gegend fliegen. Die Warnung ist durchaus berechtigt“, schreibt jemand.

“Rock am Ring“ 2018 – bei gutem Wetter.

Foto: Thomas Frey / dpa

Rock am Ring: Wetter bleibt wechselhaft – Sonntag wird es aber besser

Am Samstag sollte sich das Wetter laut Deutschem Wetterdienst wieder beruhigen. Der Regen kühlt die Gegend allerdings ab, es wird kühler (unter 20 Grad), dazu stürmisch. Immerhin: Zum Sonntag hin wird es etwas trockener, und bei den Temperaturen steht vorne wieder eine 2 – der Deutsche Wetterdienst prognostiziert sogar 25 Grad für den Pfingsttag.

Rock im Park: Der Pfingstsonntag wird heiß

Beim „Rock im Park“ in Nürnberg – die beiden Festivals haben das gleiche Line-Up, die Bands spielen über das Wochenende nur versetzt an den beiden Orten – geht es etwas entspannter los. Zumindest, wenn man Temperaturen bis zu 30 Grad schätzt. Allerdings ist auch für diese Region am Abend Gewitter angekündigt, die Vorhersagen des Wetterdienstes zeigen für den folgenden Samstag dann auch wechselhaftes Wetter.

Die Erlösung dann am Sonntag: Wie auf dem Ring wird es auch im Park sonnig. Und das sogar mit bis zu 27 Grad. Neun Experten-Tipps gegen Hitze. Es empfiehlt sich also neben der Regenjacke auch Sonnenschutz mitzunehmen. Denn Eincremen ist wichtig, die Zahl der Hautkrebserkrankungen steigt.

Keine Lust auf das Risiko, nass zu werden? Rock am Ring gibt es auch kostenlos im Livestream. Wer kein Ticket für eines der beiden Festivals hat, aber noch gern selbst ein bisschen was erleben will in Sachen Musik und Freiluft, hat noch einige Gelegenheiten: Donauinselfest bis Parookaville – die besten Festivals 2019. (ses)